Los críticos del PSOE andaluz claman contra la "influencia" de Ferraz y el "profundo error" de hacer senadora a Montero

Las claves

Las claves Generado con IA La corriente crítica 'Hacer Más PSOE' rechaza la posible designación de María Jesús Montero como senadora autonómica, mientras mantiene su papel de portavoz en el Parlamento andaluz. Acusan a la ejecutiva regional del PSOE-A de estar demasiado influenciada por Ferraz y de acumular cargos que alejan al partido de la ciudadanía. Los críticos defienden que el PSOE andaluz debe tener voz propia y centrarse en su identidad autonómica, sin seguir las consignas de la dirección nacional. Consideran un error político compatibilizar cargos y exigen que la labor de oposición se realice en exclusiva desde Andalucía para recuperar la confianza de los votantes.

La corriente crítica 'Hacer Más PSOE', que ya se pronunció en favor de una renovación y cambio de rumbo tras el histórico fiasco del partido en las elecciones del 17-M, vuelve a la carga contra la actual ejecutiva regional.

Entre estos militantes andaluces ha sentado muy mal la posibilidad, que se da por segura, de que María Jesús Montero compatibilice su cargo de diputada portavoz del PSOE-A en el Parlamento, donde liderará la oposición, con el de senadora por designación autonómica.

La facción ve un "profundo error político" que la secretaria general de los socialistas andaluces se mantenga entre dos aguas, en Sevilla y Madrid. "Para liderar la oposición frente a Juanma Moreno con total legitimidad, la labor debe centrarse en exclusiva a pie de calle y dentro de las paredes del Parlamento andaluz", señalan en un comunicado.

"Teledirigidos" por Ferraz

Además, se pronuncian en contra de "la utilización de la Cámara Alta como un espacio de acumulación de cargos e inercias institucionales que aleja al partido de la ciudadanía".

Los críticos defienden un PSOE-A con voz propia, supeditado solo a su "histórica identidad autonómica" y no a la línea política de Pedro Sánchez, "influenciada por las dinámicas y consignas del socialismo de Madrid".

Asimismo, creen que un primer paso para recuperar la confianza de votantes en los que cunde la "decepción, el enfado o la vergüenza" pasa por dejar de estar "teledirigidos" desde Ferraz.