Juanma Moreno, a la ministra de Vivienda tras el recurso al Plan Estatal: "Hay que colaborar sin mirar el color político"

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha recurrido el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por considerar que invade competencias autonómicas. Juanma Moreno e Isabel Rodríguez han coincidido en la entrega de llaves de 137 viviendas en Palmas Altas, Sevilla, defendiendo la colaboración entre administraciones. El Gobierno central destaca que Andalucía es prioritaria en materia de vivienda y que se han destinado más de 1.600 millones para rehabilitar y construir viviendas. Las nuevas viviendas de Palmas Altas se alquilan por debajo del precio de mercado, entre 500 y 660 euros, con una inversión total de 26 millones de euros.

Dos días después que la Junta de Andalucía recurriera el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Gobierno de España, Juanma Moreno y la ministra Isabel Rodríguez han coincidido en el acto de entrega de llaves de una promoción en Palmas Altas, Sevilla.

La Junta considera que el Gobierno "invade competencias" autonómicas, por lo que lanzó un requerimiento al Consejo de Ministros como paso previo a un conflicto competencial que podría dirimirse en el Tribunal Constitucional.

Todo eso estaba en al aire en el evento de este jueves en Palmas Altas, donde las autoridades —incluyendo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz— presentaron a sus nuevos inquilinos las 137 viviendas de la promoción Residencial Puerta de Jerez.

La ministra Isabel Rodríguez ha defendido las actuaciones en materia de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, con "más de 1.600 millones para rehabilitar y construir viviendas"

Asimismo se refirió al proyecto más ambicioso de futuro: el nuevo Plan Estatal de Vivienda, "que acordamos recientemente en la conferencia sectorial", y que ha abierto la brecha con la Junta de Andalucía.

El presidente en funciones del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, le ha dado la réplica y ha lanzado un mensaje en favor de la colaboración sin tiranteces: "Ministra, se trata de que arrimemos el hombro todos, cada uno con sus recursos y habilidades. Y eso con los ojos tapados, sin pensar en quien está delante, da igual el color político".

Moreno ha manifestado su "máxima cooperación, colaboración y diálogo" entre administraciones y ha valorado que durante sus mandatos "hemos cuadruplicado" la construcción de vivienda.

Sevilla es, dentro del ámbito autonómico pero también estatal, "un ejemplo y referencia a través de Emvisesa". El alcalde José Luis Sanz ha recordado que hay hasta 6.134 viviendas protegidas "en marcha" en Sevilla.

Andalucía, "prioritaria" para el Gobierno

Rodríguez, a su vez, ha insistido en que Andalucía es prioritaria para el Gobierno central, "donde más esfuerzos se está haciendo" en materia de vivienda.

La ministra ha manifestado ante los nuevos inquilinos que el acceso a estos alquileres "no es una lotería, es vuestro derecho". Frente al "tanto ruido y lío", ha añadido, "yo reivindico esta política útil".

"Esta es la fórmula, la del acuerdo y la colaboración", ha señalado Rodríguez, quien ha aprovechado para abogar por poner coto a las viviendas turísticas en una ciudad, Sevilla, en la que "el 50% de las viviendas que se alquilan no son para sevillanos, son para pisos turísticos".

Estas 137 viviendas de Palmas Altas, de entre dos y cuatro dormitorios, con garaje, trastero y piscina, se alquilan a precios por debajo de mercado, entre 500 y 660 euros. Han costado 26 millones euros, 16 de los cuales han corrido a cargo del Ayuntamiento.