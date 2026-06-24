Ya hay fecha para el pleno de investidura de Juanma Moreno: presentación de programa el lunes 29 y votación el martes 30

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno presentará su programa de Gobierno el lunes 29 en el Parlamento andaluz y la votación de investidura será el martes 30. Moreno necesita mayoría absoluta para ser investido presidente en la primera votación; en una segunda, solo se requieren más síes que noes. PP y Vox mantienen contactos diarios, pero aún no hay acuerdo cerrado, aunque se espera que pronto haya avances. Toda la izquierda votará en contra de Moreno, mientras Vox podría retrasar su apoyo hasta una posible segunda votación.

Juanma Moreno se someterá a la primera sesión de investidura en el Parlamento andaluz la semana que viene, los días lunes 29 y martes 30. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la cámara autonómica, Jesús Aguirre, al término de la ronda de consultas con los grupos.

Moreno comparecerá a las 12:00 horas del lunes para presentar su programa de Gobierno sin límite de tiempo. Al día siguiente, desde las 10:00 horas, los grupos, de menor a mayor, le darán la réplica.

Finalmente, por la tarde previsiblemente, se votará la investidura. La votación será por llamamiento, tal y como recoge el reglamento de la cámara. Si de ahí no sale presidente, se celebrará un nuevo pleno 48 horas después.

En la primera sesión, Moreno necesitará el aval de la mayoría absoluta del Parlamento para poder gobernar por tercera vez consecutiva Andalucía. En cambio, en la segunda sesión solo se requieren más síes que noes.

El candidato llega a día de hoy sin un acuerdo cerrado con Vox, pero con buena sintonía entre ambos, en tanto en cuanto PP y Vox reconocen contactos diarios y avances y el propio Moreno aseguró que "pronto" podría haber resultados.

Ahora, el reto es llegar con los deberes hechos al martes 30, día de la votación, o en su caso a una segunda sesión a final de semana. En cualquier caso, el escenario apunta a investidura en esta primera quincena de julio y formación de Gobierno antes de las vacaciones de agosto, inhábil en el Parlamento.

Moreno podría dedicar los esfuerzos de su nuevo equipo a la preparación "en tiempo y forma" de unos Presupuestos para Andalucía, herramienta que antepone a todo en favor de la "estabilidad" de la región.

¿Investidura en segunda votación?

El presidente de la cámara, Jesús Aguirre, ha valorado la cordialidad con que se han desarrollado los contactos con los grupos. Hoy finalizó dicha ronda con Adelante Andalucía y Por Andalucía, quienes, al igual que el PSOE-A, destacan que PP y Vox tienen ya un acuerdo cerrado y están tirando de "vodevil" con los tiempos.

Es muy posible que, incluso si llegaran con un acuerdo muy avanzado o cerrado a la votación del martes, Vox plantee una negativa. El 'sí' llegaría ya en segunda sesión de investidura. Los de Abascal ya han anunciado que lo que no harán será abstenerse.

Por descontado, toda la izquierda en bloque votará contra el programa de Moreno, una situación de 'cerrojazo' al diálogo que el presidente en funciones ha lamentado tras las elecciones del 17 de mayo.