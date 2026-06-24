El CIS de Tezanos da la victoria al PP en unas generales en Andalucía por solo 3 puntos con el PSOE, 16 menos que el 17-M

Alberto Núñez Feijóo con Juanma Moreno en la Junta Directiva Nacional del día después de las elecciones andaluzas Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El CIS prevé que el PP ganaría las generales en Andalucía con un 25,6% de los votos, solo 3 puntos por encima del PSOE. La diferencia entre PP y PSOE sería mucho menor que en las autonómicas del 17-M, donde el PP aventajó al PSOE por casi 20 puntos. Vox se mantendría como tercera fuerza con un 12,9% y Adelante Andalucía apenas alcanzaría el 0,8% de votos en las generales. Según el CIS, el 74% de los andaluces votaría igual que en las elecciones autonómicas recientes.

Una vez transcurridas las elecciones andaluzas del 17 de mayo y con el nuevo Gobierno de Juanma Moreno cada vez más cerca de conformarse, es hora de echar la vista al intenso ciclo electoral que se avecina.

En principio, si no hay adelanto —la decisión corresponde en exclusiva al presidente Pedro Sánchez—, los comicios generales caerían justo dentro de un año, entre julio y agosto de 2027. Antes habrían tenido lugar las municipales, en mayo.

Los resultados de Andalucía, con una aplastante victoria del PP frente al PSOE, con 53 escaños contra 28, hablan de la fortaleza de los populares de cara a las urnas aunque quedaran a solo dos sillones de la mayoría absoluta. Lograron su mejor dato histórico en número de votos: 1.735.819.

Inicialmente estos resultados son alentadores para el PP nacional de cara a las generales. Andalucía podría convertirse en una de los grandes graneros de voto para Alberto Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez.

Sin embargo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos rebaja muy mucho esas expectativas: augura una victoria para el PP pero por un margen bastante más estrecho de lo sucedido en las autonómicas.

Concretamente, el PP ganaría con un 25,6% de los sufragios frente al 22,8% del PSOE, cerca de tres puntos de diferencia. Sin embargo, el pasado 17 de mayo la diferencia fue de casi 20 puntos: 41,6% para el PP de Juanma Moreno y 22,71% para el PSOE de María Jesús Montero.

Según las proyecciones del CIS, el tropiezo histórico de los socialistas con una candidata que era la mano derecha de Sánchez en Moncloa no se reflejaría en las generales. Allí el 'agujero' entre ambos partidos sería menor y Sánchez aguantaría el tipo. Y eso que el propio CIS preelectoral del 7 de abril reflejaba que solo un 23% aprueba la gestión del Gobierno central.

Cabe recordar que en 2023, el PP se alzó con la victoria en Andalucía, con el 36,4% de los sufragios frente al 33,5%.

Vox mantiene y Adelante no llega al Congreso

Vox quedaría como tercera fuerza en la generales 'andaluzas' de 2027 con un 12,9% de votos, apenas un punto por debajo de lo logrado el 17-M, y por debajo del 15% logrado en 2023. Sumar caería al 4,7% y Adelante Andalucía, que dio la campanada en los comicios regionales con casi el 10% de los sufragios no pasaría del 0,8%.

Según la lectura del CIS, el PSOE de Sánchez aglutinaría el voto de la izquierda en Andalucía, lo que haría que su derrota con Feijóo no fuese tan amplia.

El estudio postelectoral, que se ha hecho a partir de 4.000 entrevistas, arroja datos sobre la decisión de los andaluces aquel 17 de mayo. Más de la mitad de ellos (57,2%) tenía claro el sentido de su voto mucho antes de la jornada clave. Durante la última semana de campaña orientó su decisión un 28% y el mismo día en que se desprecintaban las urnas, aclaró su voto el 6,9%.

Solo el 14,5% de los encuestados cambió su voto durante la campaña. Los indecisos estuvieron entre Adelante y Por Andalucía (20,8%), PP y Vox (18,2%) y PSOE y Adelante (17,5%).

Según el informe, el 74 % de los andaluces votaría lo mismo que en las elecciones del 17 de mayo.