El Parlamento arranca la ronda de consultas para investir a Juanma Moreno antes de agosto y no bloquear los Presupuestos

La votación de investidura está prevista para la primera quincena de julio, con Moreno como único candidato con opciones reales de formar mayoría.

Las negociaciones con Vox presentan tensiones, mientras la izquierda se autoexcluye del diálogo y Vox se muestra distante tras declaraciones de miembros del PP.

Moreno busca formar Gobierno cuanto antes para evitar la prórroga de las cuentas autonómicas y mantener la estabilidad en la región.

El Parlamento andaluz inicia la ronda de consultas para investir a Juanma Moreno antes de agosto y garantizar la aprobación de los Presupuestos.

Si algo lleva a gala Juanma Moreno es haber dotado de "estabilidad" a Andalucía en los últimos siete años y medio, en especial en los cuatro de mayoría absoluta.

Con esa premisa se presentó a su tercer mandato de cara a las elecciones del 17-M y esa palabra se convirtió en su caballo de batalla en campaña.

Ahora, dos semanas después de comenzada la negociación con Vox para articular la mayoría de Gobierno, Moreno la recupera y la pone al servicio de un bien mayor para la región: los Presupuestos.

Ya no se trata de "prioridad nacional" o sillones, sino de colocar el foco en unas cuentas que la Junta ha llevado adelante con rigurosa puntualidad, a excepción del año 2022 en que Vox votó en contra junto al PSOE y Podemos.

"Espero y deseo que cuanto antes se celebre la primera sesión de investidura y que en esa primera sesión haya un Gobierno", dijo ayer en Jerez. Y añadió: "Cuanto antes empecemos, más fácil será que los Presupuestos sean aprobados en tiempo y forma, porque Andalucía no puede estar sin ellos".

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno debe presentar el proyecto de Ley de Presupuestos al Parlamento antes del 31 de octubre, para que se pueda debatir y aprobar en los siguientes dos meses. De este modo, el anteproyecto debería estar listo, al menos, en septiembre.

Para lograrlo, y evitar prorrogar los Presupuestos, se hace necesario tener Gobierno antes de agosto. Un Ejecutivo que arrancaría septiembre ya trabajando a pleno rendimiento en las cuentas, exhibiendo "estabilidad" frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres ejercicios tirando de la ley presupuestaria de 2023.

Con este objetivo en mente, será el propio presidente en funciones quien acuda este martes a la ronda de consultas que se inicia en el Parlamento de Andalucía según los trámites fijados por el Estatuto.

Votación de investidura en julio

Jesús Aguirre, que repite a la cabeza del Parlamento, mantendrá este martes y miércoles encuentros con los grupos, de mayor a menor, empezando por tanto por el PP. Este martes se sentará también con la portavoz de los socialistas, María Jesús Montero, y su homólogo de Vox, Manuel Gavira.

El encargo de Aguirre se limita a sondear formalmente los apoyos de los distintos candidatos y el estado de las negociaciones. En este caso, solo Moreno llega con opciones de sumar para una investidura.

El presidente del Parlamento deberá presentar candidato y fijar fecha para la sesión el lunes 29 a más tardar. Lo normal es que se cumpla el pronóstico que verbalizó el propio Aguirre: primera sesión de investidura en la primera quincena de julio.

Está por ver si Moreno saldría elegido en primera votación, como él mismo ha "deseado" a fin de no demorar la constitución del nuevo Gobierno andaluz. El malagueño asume ya el hecho consumado de necesitar a Vox, aunque sigue lamentando que la izquierda se "autoexcluyera" del diálogo.

Precisamente ahora que Moreno aprieta, Vox se muestra distante y lanza mensajes que enfrían el acuerdo.

Entre los de Abascal han molestado las palabras del alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, quien aseguró el pasado viernes en Onda Cero que “la prioridad nacional es ilegal”. Sanz la tumbó en un Pleno de mayo en Sevilla y ahora irrumpe en un momento clave de la negociación andaluza.

Para Cristina Peláez, líder de Vox en Sevilla, son palabras "imprudentes". "Si piensa tan rotundamente que es ilegal tendría que haberlo hablado con su partido, con Mazón, con Mañueco, con María Guardiola... porque han firmado pactos con nosotros precisamente con el sentido de la prioridad nacional", aseguró.

Tiranteces en Madrid

También en Madrid se ha abierto otra vía de agua para el pacto andaluz. En este caso se trata de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo que abren la puerta a un gobierno de coalición con Vox a nivel nacional. Con ellos dentro.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, consideró que estas palabras no "allanan" el acuerdo en Andalucía, sino todo lo contrario, porque presuponen una victoria del PP en las urnas. "No empecemos a hablar de gobiernos, que en 2023 ya se estaban repartiendo los ministerios y fue un error gigantesco y de manual", añadió.

Los de Abascal se atienen en Madrid al mismo guion que vienen siguiendo en Andalucía: primero ganar en las urnas, luego las medidas y después los sillones. “Ya llegaremos a esa etapa”, concluyó Fúster.