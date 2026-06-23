Muere un peatón atropellado por un camión de madrugada en Jaén

Las claves

Las claves Generado con IA Un peatón ha muerto tras ser atropellado por un camión de madrugada en la A-44, a la altura de La Guardia, Jaén. El atropello ocurrió sobre la 01:00 horas en el kilómetro 42,500 de la A-44, en sentido Granada. Al lugar acudieron la Guardia Civil, equipos de mantenimiento y una UVI móvil del 061, que solo pudo confirmar el fallecimiento. No han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del suceso.

Una persona, de la que no han trascendido más datos por el momento, ha muerto tras ser atropellada en la madrugada de este martes 23 de junio por un camión en la A-44 a la altura del municipio de La Guardia, en la provincia de Jaén.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Guardia Civil informó sobre las 01.00 horas del atropello de un peatón en el kilómetro 42,500 de la A-44 sentido Granada.

Hasta el lugar, además de agentes del Instituto Armado, se desplazaron efectivos de mantenimiento de la vía y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que envió una UVI móvil.

Los servicios sanitarios desplazados solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.