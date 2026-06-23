Juanma Moreno vislumbra resultados "pronto" con Vox y el debate de investidura se perfila ya para la semana que viene

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, recibe a Juanma Moreno en la ronda de consultas Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La investidura de Juanma Moreno podría celebrarse la próxima semana, con posibles fechas el 29 y 30 de junio. Moreno confía en alcanzar pronto un acuerdo con Vox, con contactos diarios y negociaciones en curso entre ambos partidos. El PSOE votará en contra de la investidura, aunque reconoce que el pacto está prácticamente cerrado. La formación de un nuevo Gobierno permitiría presentar los Presupuestos andaluces antes del 31 de octubre.

El panorama en torno a la investidura de Juanma Moreno y la configuración del nuevo Gobierno andaluz parece aclararse. Ya se vislumbra un horizonte, que podría ser más cercano de lo inicialmente previsto.

La primera sesión de investidura es ya cuestión de "días", no semanas, según asumen los partidos. De hecho, podría producirse la semana que viene, quizás los días 29 y 30, lunes y martes: uno para el discurso de Moreno y el debate; y otro, la votación.

Si no saliera adelante el candidato a la Presidencia, la siguiente sesión se produciría 48 horas después, a final de la semana. Es posible que Vox vote en contra en primera instancia y a favor después, pero que finalmente haya presidente antes incluso del 15 de julio.

Juanma Moreno y su equipo han pisado el acelerador. Tras semanas de contemporización y extremo secretismo, ayer el presidente abrió gas: pidió una investidura "cuanto antes".

Este martes, tras su encuentro con el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, dentro de la ronda protocolaria de consultas con los grupos, ha confirmado su petición de que "la investidura se celebre lo antes posible". Es más, confía en tener resultados en la negociación con Vox "pronto".

Aguirre, que hoy recibía a PP, PSOE y Vox, cierra mañana los contactos con Adelante Andalucía y Por Andalucía. Posteriormente podría designar candidato a la investidura y fijar la fecha del pleno, en principio para la semana que viene.

La secretaria general del PSOE-A y portavoz María Jesús Montero confirmaba la intención de Aguirre de convocarlo "en pocos días". Su grupo, como ya es sabido, votará en contra, si bien reclama que haya Gobierno pronto, ya que "el pacto está sellado y solo se quiere aparentar dureza".

Esa "dureza" le corresponde ahora a Vox. Manuel Gavira ha lamentado que Moreno estuviera "doce días sin descolgar el teléfono" y ahora "le entren las prisas" por cerrar el pacto. "La única prisa de Vox es llegar a un acuerdo bueno para los andaluces", ha añadido.

Contactos diarios PP-Vox

Con todo, el propio Gavira asume que las negociaciones van por buen camino: "El mensaje tiene que ser positivo, tenemos contacto diario". Hay reuniones, hay llamadas y "buena disposición". Ayer lunes por la tarde hubo una nueva reunión. Los equipos están aún negociando las medidas "sin prisa pero sin pausa".

A día de hoy, recuerda el portavoz de Vox, el sentido del voto de su partido sería negativo. Habrá que ver si esa intención cambia de aquí a la semana que viene, en la primera o segunda sesión de investidura. También Gavira asume que dicha sesión será en breve, "más pronto que tarde".

La estabilidad es el nuevo mantra de Moreno para agilizar su investidura. "Los andaluces merecen un Gobierno de estabilidad cuanto antes", tuiteó al término de su reunión con Aguirre.

Esa estabilidad viene dada por el Presupuesto. Habitualmente las cuentas se confeccionan en junio. En este caso, no será posible, pero que haya pronto un Gobierno en San Telmo permitirá tenerlas listas para el 31 de octubre, plazo final de presentación.