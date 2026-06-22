Juanma Moreno confía en que haya sesión de investidura "cuanto antes" y salir elegido en primera votación

Juanma Moreno en la inauguración de un centro de salud en Jerez Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno espera que la sesión de investidura se celebre lo antes posible y ser elegido en la primera votación. El presidente en funciones señala que las negociaciones con Vox continúan tras la autoexclusión de la izquierda del proceso. Las conversaciones entre los equipos avanzan con discreción, buscando un gobierno estable y la aprobación del presupuesto en tiempo y forma. El PP andaluz trabaja por un acuerdo que garantice estabilidad, moderación y mejora de políticas sociales para los próximos cuatro años.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su deseo de que el proceso de investidura para reeditar la Presidencia no se demore mucho en el tiempo.

"Espero y deseo que cuanto antes se celebre la primera sesión de investidura y que en esa primera sesión haya un Gobierno", ha afirmado tras la inauguración del centro de salud Esperanza de la Yedra, en Jerez.

Moreno ha recordado que mañana martes comienza la ronda de contactos del presidente del Parlamento con los grupos para proponer con posterioridad un candidato a la investidura; ronda que se inicia precisamente con el PP.

Mientras los plazos parlamentarios corren, el presidente recuerda que las negociaciones con Vox para articular gobierno siguen su curso, "una vez se ha autoexcluido la izquierda", ha recordado, del proceso de investidura a través de una hipotética abstención.

Los equipos, señala, están trabajando con "discreción y sensatez, anteponiendo el interés general de los andaluces". Espera que el diálogo sea "fructífero" entre las formaciones con el objetivo de echar a andar el gobierno "de estabilidad" cuanto antes y sacar Presupuesto "en tiempo y forma".

Por su parte, mientras el presidente hacía estas declaraciones en Jerez, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, aseguraba ante los medios en Sevilla que seguían trabajando con discreción para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

El objetivo es alcanzar un acuerdo de "estabilidad, moderación, reindustrialización, mejora de las políticas sociales con un equipo riguroso y con vocación de servicio" de cara a los próximos cuatro años.

Su objetivo sigue siendo gobernar en solitario, pero son conscientes de que la dificultad radica en "la aplicabilidad" de algunas de las medidas puestas encima de la mesa, refiriéndose a la conocida como prioridad nacional aunque sin nombrarla.

A pesar de la discreción de todo el proceso, es probable que en la primera quincena de julio haya sesión de investidura y que allí lleguen ambas formaciones con un acuerdo bastante avanzado, sino cerrado.