Fallece un hombre de 72 años tras ser rescatado inconsciente del agua en una playa de Pulpí (Almería)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 72 años ha fallecido en la playa Calipso de Pulpí (Almería) tras ser rescatado inconsciente del agua. El suceso ocurrió alrededor de las 11:15 horas, cuando testigos alertaron a los servicios de emergencia sobre un bañista que necesitaba asistencia. Pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar realizados por efectivos de la Policía Local, Cruz Roja y el 061, no se pudo salvar la vida del hombre. Las causas exactas del fallecimiento están pendientes de esclarecer, sin determinarse aún si fue por ahogamiento o un episodio médico.

Un hombre de 72 años ha fallecido este lunes en la playa Calipso de Pulpí (Almería), después de que dos personas lo sacaran inconsciente del agua y de que los servicios de emergencia intentaran reanimarlo sin éxito en la arena.

El aviso ha sido recibido sobre las 11.15 horas. Testigos han alertado de que un bañista precisaba asistencia en esta zona del litoral pulpileño, según fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El centro coordinador ha movilizado hasta el lugar a efectivos de la Policía Local de Pulpí, Cruz Roja y facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han intervenido para asistir al hombre una vez que se encontraba fuera del agua.

Los equipos de emergencia le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la propia playa, aunque finalmente no han podido revertir la situación y se ha certificado su muerte en el lugar.

Las causas del fallecimiento están pendientes de esclarecer, sin que por el momento se haya determinado si se ha tratado de un ahogamiento o de un episodio médico sufrido por el hombre mientras se encontraba en el agua.