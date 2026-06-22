Evacuan al hospital a un hombre de 59 años herido grave en el incendio de una vivienda en Puente de Génave (Jaén)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 59 años ha resultado herido grave en el incendio de una vivienda en Puente de Génave (Jaén). El incendio se produjo en un inmueble de la calle Viviendas Protegidas sobre las 00:39 horas. Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de Orcera participaron en las tareas de extinción. La primera planta de la casa quedó calcinada y el herido fue trasladado al Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura.

Un hombre de 59 años de edad ha tenido que ser trasladado a un hospital tras resultar herido con pronóstico grave en el incendio registrado en la madrugada de este lunes 22 de junio en una vivienda en la localidad jiennense de Puente de Génave.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo en un inmueble de la calle Viviendas Protegidas sobre las 00.39 horas, cuando los vecinos han alertado del fuego.

En el lugar del siniestro han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de Orcera en las tareas de extinción.

El afectado ha sido evacuado al Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. El fuego ha calcinado la primera planta de la casa, según el servicio de extinción y salvamento de Orcera.