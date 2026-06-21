Un terremoto de magnitud 2,4 sacude este domingo el municipio de Tahal en Almería

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 2,4 se ha registrado este domingo en el municipio de Tahal, Almería. El seísmo tuvo lugar en torno a las 8:30 de la mañana, según datos del Instituto Geográfico Nacional. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía no ha recibido llamadas de aviso ni constancia de incidencias relacionadas con el terremoto.

Un terremoto de 2,4 grados de magnitud ha sido registrado en la mañana de este domingo, 21 de junio, con epicentro en el municipio almeriense de Tahal.

Así lo han informado los datos ofrecidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de su página oficial donde ha indicado que el movimiento sísmico se ha producido en torno a las 8.30 horas de esta mañana en dicha localidad.

Según han detallado, por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a Europapress, no se han recibido llamadas de aviso ni hay constancia de incidencias por este terremoto.