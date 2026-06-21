María Jesús Montero, senadora y diputada andaluza: un solo sueldo, dos dietas, aforamiento ante el TS y un pie en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero será senadora por designación autonómica mientras mantiene su escaño como diputada andaluza y lidera la oposición en Andalucía. Solo podrá percibir un sueldo, pero tendrá derecho a dietas por ambos cargos y contará con aforamiento ante el Tribunal Supremo como senadora. Compatibilizar los cargos de senador y diputado autonómico es legal y ha sido habitual en otros líderes socialistas andaluces. La maniobra permite a Montero mantener influencia tanto en Andalucía como en Madrid y conservar abiertas todas sus opciones políticas futuras.

Casi ocho años estuvo María Jesús Montero radicada en Madrid, con cargos de relevancia en el Gobierno de España. Cuando se anunció que regresaba a Andalucía para ser candidata socialista a la Junta, se dispararon las sospechas de que sería un visto y no visto.

Montero, según confesó en precampaña, ni siquiera había abierto las cajas de mudanza y se negaba a soltar el escaño en el Congreso de los Diputados, una decisión que levantó suspicacias sobre su apuesta por la región.

"Yo estoy aquí", declaró días antes de tomar posesión de su escaño en el Parlamento de Andalucía, después de darse de baja como diputada nacional. Era una réplica a todos aquellos que decían que saldría corriendo a Madrid una vez fuera derrotada -como sucedió- por Moreno.

No se sabe si Montero aguantará mucho como líder de la oposición en Andalucía. En principio, se estima que estará hasta las municipales y generales de 2027, como una especie de 'administradora concursal' de un partido, el PSOE-A, en horas bajas.

Lo que sí parece es que la "mujer más poderosa de la democracia", como dijo ella de sí misma en el arranque de la campaña, no quiere dejar del todo Madrid ni poner todos los huevos en la misma cesta. Así, será nombrada senadora por designación autonómica.

Aunque Montero no confirma esta noticia salida de fuentes del partido, tampoco la desmiente. Y recuerda que compatibilizar el escaño andaluz con el Senado en Madrid "no es nada nuevo ni anormal".

"Esta condición de senador y responsable de la oposición ha sido una tónica y una constante en mis predecesores", alega. Juan Espadas sí compatibilizó entre 2022 y 2025, pero Susana Díaz solo lo hizo durante 10 días de septiembre de 2021.

Precisamente, Espadas y Susana tomarán dos de los tres asientos en el Senado que le corresponden al PSOE andaluz. Montero precisa que lo harán "si ellos así lo desean", mientras que ella ocuparía el puesto de Víctor González Fernández.

Entre Ferraz y San Vicente

Con esta maniobra, María Jesús Montero sigue con un pie en Madrid y otro en Sevilla, con un brazo en Ferraz (donde es vicesecretaria del PSOE) y otro en San Vicente (como secretaria general del PSOE-A), y con cada una de las puertas a mano.

A ello hay que sumar que es la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento y líder de la oposición.

Pero, ¿por qué se va al Senado en lugar de haber mantenido su escaño en el Congreso de los Diputados?

Porque la segunda opción es ilegal, según el artículo 67.1 de la Constitución: "Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso".

En cambio sí es posible compatibilizar el cargo de senador con otro como alcalde o, en este caso, diputado autonómico.

Lo refleja la ley electoral (LOREG, art. 155), que precisa que "sólo podrán percibir la remuneración que les corresponda como Senadores, salvo que opten expresamente por la que hubieran de percibir, en su caso, como parlamentarios autonómicos".

Es decir, de sus dos cargos María Jesús Montero solo podrá tener un sueldo, no dos. La asignación básica del Senado es de 3.417,54 euros al mes (en 14 pagas), mientras que la del Parlamento andaluz es de 3.599 euros.

Eso sí, Montero podrá acceder a las dietas de sus dos desempeños, por lo que podrá cargar gastos en sus desplazamientos y comidas no solo en Andalucía sino también en Madrid.

Pero hay otro tipo de ventajas judiciales. Los parlamentarios andaluces están aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mientras que los senadores solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. En ambos casos, la justicia ordinaria no puede abrirles causa.

Varias alternativas abiertas

Y, por supuesto, están las ventajas políticas. Montero, que dejó la Vicepresidencia del Gobierno y la cartera de Hacienda, seguirá siendo no obstante una "mujer poderosa" a ambos lados de Despeñaperros.

Poniendo su pica en el Senado, se garantiza seguir en el 'cogollo' madrileño y tener una vía rápida a la que acogerse si abandonara más adelante el Parlamento. En cualquier caso, mantiene todas las alternativas de futuro: permanecer en Andalucía o regresar a Madrid.

Montero sigue siendo la 'número 2' de Sánchez en Ferraz y la histórica derrota en Andalucía no la ha dejado fuera de juego a nivel orgánico.

La sevillana asume que un día regresará a su puesto de funcionaria en el Servicio Andaluz de Salud, pero está claro que eso no será pronto.