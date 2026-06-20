Detienen a siete personas de entre 20 y 50 años por un delito de estafa de material ganadero en Granada

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a siete personas, de entre 20 y 50 años, por un delito de estafa de material ganadero en Granada. Cuatro de los detenidos también están acusados de falsedad documental, tras una investigación iniciada en mayo tras la denuncia de una empresa cordobesa. Los estafadores compraron material ganadero valorado en más de 9.000 euros usando una cuenta bancaria sin fondos y luego desaparecieron. El material fue recuperado íntegramente en una finca de Órgiva y los implicados, que son familiares entre sí, puestos a disposición judicial.

La Guardia Civil de Granada ha detenido a siete personas, de entre 20 y 50 años, como presuntas autoras de un delito de estafa. Además, a cuatro de ellas se les atribuye un delito de falsedad documental. Las detenciones se han llevado a cabo en el marco de la operación Ferrarius, desarrollada tras la compra fraudulenta de material ganadero.

El equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla asumió la investigación el pasado mes de mayo a partir de la denuncia por la persona perjudicada, propietaria de una empresa dedicada a la venta de material ganadero de la provincia de Córdoba, según ha informado la Benemérita en una nota.

Esta comunicó que había realizado una venta superior a 9.000 euros, consistente en 114 tramos de vallado metálico (cancillas) de diferentes medidas para ganado ovino y equino, así como 12 comederos. El comprador aportó una cuenta bancaria sin fondos para realizar el pago y, posteriormente, le fue imposible contactarlo.

Durante la investigación, a partir de los datos aportados por la víctima y de la información obtenida tras las primeras diligencias, los agentes consiguieron identificar una finca en el municipio de Órgiva que podría estar relacionada con los hechos investigados.

Las comprobaciones posteriores permitieron confirmar que en dicha explotación ganadera se encontraba el material estafado. El 1 de junio tuvo lugar la explotación de la operación, procediéndose a la entrada y registro de la finca con el apoyo de agentes de seguridad ciudadana de la Compañía de Armilla, ha explicado el instituto armado.

En la actuación se recuperó en su totalidad el material estafado, que quedó a disposición de la empresa propietaria. Asimismo, las pesquisas posteriores a esta operación policial llevaron a localizar a un primer presunto implicado, que fue puesto a disposición judicial el pasado 2 de junio, y obtener información que permitió a los guardias civiles identificar y determinar el grado de implicación de los otros seis, familiares entre sí. Tras su localización estos últimos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Granada.