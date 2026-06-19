Vox presiona a Moreno con las políticas agrarias: "Las medidas de otras partes de España son necesarias aquí"

El candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en un acto con el sector primario en Córdoba. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA Vox reclama que las medidas agrarias adoptadas en otras regiones de España se implementen también en Andalucía, en el marco de la negociación con el PP para la investidura de Juanma Moreno. El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado el interés de su partido en gestionar la Consejería de Agricultura y Ganadería, siguiendo la línea de pactos en otras comunidades. Tanto Vox como el PP-A negocian un acuerdo que podría garantizar la aprobación de los Presupuestos de la Junta durante la legislatura, con plazos cerrados para la ejecución de las medidas acordadas. El presidente del Parlamento de Andalucía ha convocado consultas con los grupos parlamentarios para la propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta.

El silencio es casi total respecto al acuerdo entre PP y Vox para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, pero sí hay señales.

El portavoz de la formación en la comunidad autónoma, Manuel Gavira, ha tenido este viernes un encuentro con trabajadores del sector primario en Córdoba y ha denunciado la situación que atraviesa.

Aunque lleva semanas insistiendo en que lo importante son las medidas, no quién las ejecute, Vox sí tiene interés en gestionar el ámbito de la agricultura. "Las medidas que hay en otras partes de nuestra nación son necesarias en Andalucía".

En todos los pactos regionales de este ciclo 2026, Vox se ha hecho con la Consejería de Agricultura y Ganadería. La defensa del campo frente a la "agenda globalista" o los intereses de Bruselas es una de sus banderas.

"Esos acuerdos con el Partido Popular que van a beneficiar al sector primario en otras regiones de España, queremos trasladarlos, por supuesto, al gobierno de Andalucía", ha señalado Gavira.

El candidato de Vox ha confirmado, no obstante, que hay "buena disposición" entre su partido y el PP-A en el marco de las negociaciones abiertas para buscar un posible acuerdo de gobernabilidad.

Sobre las negociaciones, Gavira asegura que "hay propuestas de medidas encima de la mesa que no van a ser diferentes", como la prioridad nacional, a las que han planteado en otras regiones de España.

Gavira ha aludido así a los pactos alcanzados con los populares en los últimos meses en las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Por su parte, el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, dijo este jueves en un acto de ABC que el acuerdo será "casi seguro".

No obstante, una de las claves de la negociación entre los dos partidos son los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía.

Los populares quieren firmar un acuerdo que le garantice la aprobación de las cuentas durante los cuatro años del mandato, y Vox quiere que las medidas que se acuerden tengan un plazo cerrado de ejecución.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha convocado para el próximo martes y el miércoles la preceptiva consulta con los diferentes grupos parlamentarios para la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.