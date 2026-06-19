Muere un hombre de 76 años tras caer con su vehículo al río en Pinos Puente (Granada)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 76 años ha fallecido tras caer su vehículo al río en la pedanía de Anzola, en Pinos Puente (Granada). El accidente ocurrió sobre las 22:35 horas, cuando el 1-1-2 recibió una llamada de auxilio alertando de un coche en el agua con una persona dentro. Bomberos, Guardia Civil, servicios sanitarios y Policía Local acudieron al lugar y rescataron al ocupante, que estaba atrapado en el vehículo sumergido bocabajo. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima y la Guardia Civil activó el protocolo judicial para investigar las circunstancias del suceso.

Un hombre de 76 años ha perdido la vida tras caer su vehículo al río en Pinos Puente, en la provincia de Granada, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro tuvo lugar anoche en la pedanía de Anzola. A las 22:35 horas, el teléfono 1-1-2 recibió una llamada de auxilio que alertaba de un vehículo caído al río en cuyo interior había una persona en Camino de Casanueva. De inmediato, la sala coordinadora movilizó a los Bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Cuando llegaron los operativos localizaron el vehículo totalmente sumergido en el agua bocabajo. Efectivos de los bomberos rescataron al único ocupante, que tuvo que ser excarcelado del interior del vehículo.

Los servicios sanitarios en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. La Guardia Civil activó el protocolo judicial y por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.