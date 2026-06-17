El Gobierno andaluz carga contra la "rebeldía" del PSOE para demoler el Algarrobico: "No entendemos esta traición"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno andaluz critica al PSOE por bloquear la anulación de la licencia de obras del hotel Algarrobico, calificando su postura de "traición". Cinco concejales socialistas y uno no adscrito en Carboneras aplazaron el Pleno que debía decidir la demolición del hotel, prolongando la parálisis tras dos décadas. La Junta de Andalucía pedirá al TSJA que declare la nulidad de la licencia de 2003 si el Ayuntamiento no actúa. El PSOE de Almería ha abierto expediente a los cinco concejales socialistas que votaron a favor de aplazar el Pleno sobre el Algarrobico.

El Gobierno andaluz se muestra desconcertado con la "traición" del PSOE a la demolición del Algarrobico, en la localidad almeriense de Carboneras, tras dos décadas con las obras paralizadas y el dictamen favorable del TSJA y el Consejo Consultivo de Andalucía.

Este miércoles debía votarse la definitiva "anulación" de la licencia de obras en el Ayuntamiento de Carboneras, pero cinco ediles del PSOE y uno no adscrito se sumaron a una moción para aplazar el Pleno. De este modo, la demolición del hotel en este paraje natural sigue en el limbo.

"No entendemos esta traición del PSOE. En su momento fueron los máximos responsables de este atropello medioambiental. No solo crearon el problema sino que ahora están intentando evitar que se pueda solucionar", ha lamentado la portavoz del Gobierno andaluz Carolina España.

Además de expresar su "sorpresa" y la "paradoja" de que "el PSOE haya bloqueado este pleno", España ha recordado que María Jesús Montero arrancó su trayectoria como secretaria general del PSOE andaluz prometiendo la demolición "en cinco meses", algo que no se cumplió.

"Es otro incumplimiento más del PSOE", ha señalado España. La también consejera de Economía anuncia que la Junta va a instar a que sea el TSJA "supletoriamente", y no ya el Ayuntamiento, quien decrete la nulidad definitiva de la licencia de obra concedida en 2003.

"¿Qué tienen que esconder en el PSOE? ¿Por qué se han mostrado en rebeldía con la justicia? ¿Por qué ha permitido la señora Montero que los concejales socialistas voten en contra del Pleno para anular la licencia?", se ha preguntado España.

Expediente a los concejales

La portavoz espera que este nuevo revés no dilate mucho más el fin de este "atropello medioambiental" y confía en que "los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para la demolición".

La postura de los ediles de Carboneras ha pillado a contrapié al propio PSOE regional. El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha anunciado la apertura de expedientes a los cinco concejales socialistas del Ayuntamiento, mientras que el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, también socialista, ha insistido en culminar este proceso de más de 20 años.