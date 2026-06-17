La conciliación familiar desbanca al salario: los jóvenes andaluces la prefieren a la hora de elegir un puesto de trabajo

Un informe demuestra que el 45% de los encuestados considera este atributo como el "más importante" frente al 34,2% que prioriza el sueldo. Más información: La Defensa, en el punto de mira: 2 de cada 3 jóvenes andaluces trabajarían en este sector

Las claves

Las claves Generado con IA La conciliación familiar es el aspecto más valorado por los jóvenes andaluces a la hora de elegir un empleo, superando al salario y el prestigio. Un 45% de los estudiantes de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba prioriza la flexibilidad y el equilibrio entre vida personal y profesional. A pesar de valorar la conciliación, el 73% no estaría dispuesto a reducir su salario a cambio de una semana laboral de cuatro días y teletrabajo. El 93% de los jóvenes cree que logrará independizarse antes de los 30, aunque las cifras oficiales muestran una edad de emancipación superior a la treintena.

La conciliación familiar se alza como el requisito más importante para los jóvenes andaluces que ha de cumplir una oferta de trabajo. Atrás queda el salario o el prestigio del cargo, ahora lo que más se busca es poder compaginar la trayectoria profesional con la vida personal. Todo esto con la mayor comodidad posible.

Estos son los datos que se desprenden del último 'Informe E 2026: creencias de cultura empresarial y emprendedora de estudiantes de centros educativos' realizado por la Cámara de Comercio de Sevilla. En él se ve cuáles son las perspectivas, preferencias y preocupaciones laborales de los más jóvenes.

En esta macroencuesta han participado 3.197 estudiantes procedentes de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba, todos ellos en edad de comenzar sus estudios en Formación Profesional o universitarios.

En la actualidad, más del 45% del alumnado considera la conciliación familiar el rasgo "más importante" de una empresa. De esta forma, dicha condición se sitúa "por encima de buenos sueldos -los cuales prefieren el 34,2%- tener un buen ambiente laboral o las oportunidades de proyección de la empresa". Estos dos últimos atributos han cosechado un 17% y un 3,4% de las preferencias respectivamente.

No obstante, que la flexibilidad horaria y presencial sea el aspecto "más valorado", no conlleva sacrificar el salario. La mayoría del alumnado, más del 73%, no estaría dispuesto a renunciar a parte de su sueldo por tener una semana laboral de cuatro días y teletrabajo total.

Sin embargo, que el tiempo para compartir con la familia haya superado a la remuneración económica como factor de interés refleja una visión diferente del trabajo entre las nuevas generaciones, que considera cada vez más importancia al equilibrio entre la vida personal y profesional.

Ramón Bullón, director de Innovación, Desarrollo y Marketing de la Cámara, ha sido quien ha capitaneado el proyecto. Tal y como el mismo explica a este medio, el cambio no responde únicamente a una cuestión generacional, "la pandemia tiene mucho" que ver en la opinión de los futuros empleados.

La epidemia del Covid-19 supuso un antes y un después en numerosos aspectos de la vida cotidiana. También en lo que respecta a las preferencias en el trabajo. Tanto es así que el creciente interés por la conciliación laboral responde a esta misma dinámica: tras el confinamiento, los estudiantes valoran más el poder estar con la familia y amigos.

En lo que respecta a las empresas, seguido de la flexibilidad horaria, son las oportunidades de acceso a puestos directivos para jóvenes lo más valorado. A esta le sigue los planes de bienestar emocional, la igualdad de género y oportunidades, el reconocimiento de las aportaciones creativas de los empleados y por último la sostenibilidad.

Expectativas de futuro económico

Además de estas cuestiones, el estudio recoge las expectativas de los más jóvenes sobre su futuro económico, las cuales reflejan una visión de lo más optimista.

Casi el total de los participantes en el informe -alrededor del 93%- cree que lograrán ser independientes de sus padres antes de cumplir los 30. De todos ellos, el 24,3% considera que lo conseguirá incluso antes de los 25.

Sin embargo, estas previsiones contrastan con los últimos datos del Observatorio de Emancipación.

Según este organismo, la edad media para salir de casa en España se sitúa después de la treintena, alzándose como una de las más altas de Europa. Asimismo, cabe destacar que tan solo el 14,5% de los jóvenes han conseguido abandonar el hogar familiar para comenzar su proyecto de vida.

La misma brecha entre expectativas y realidad se observa en materia salarial.

El 87,2% del alumnado encuestado espera percibir más de 1.500 euros mensuales al incorporarse al mercado laboral, una previsión que supera el salario que registra actualmente buena parte de los trabajadores jóvenes en España.