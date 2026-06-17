Andalucía cumple un mes desde el 17-M con un pacto 'ultrasecreto' en cocina y el 'no es no' de la izquierda a Moreno

Juanma Moreno celebra la victoria en la noche electoral del 17 de mayo Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno ganó las elecciones andaluzas el 17 de mayo pero quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. El PSOE y la izquierda han rechazado cualquier posibilidad de abstención o acuerdo para facilitar la investidura de Moreno. El PP negocia en secreto con Vox, que exige entrar en el gobierno, al menos con una consejería, para apoyar la investidura. María Jesús Montero liderará la oposición socialista y prepara una ofensiva parlamentaria mientras el PSOE busca renovarse de cara a las municipales de 2027.

Antes incluso de que se desprecintaran las urnas en Andalucía a las 9:00 del 17 de mayo, la victoria de Juanma Moreno estaba bastante clara. La única duda era si lograría reeditar la mayoría absoluta o habría 'lío'. Es decir, si necesitaría a Vox para gobernar.

Ha pasado exactamente un mes desde aquella jornada agridulce para el presidente de la Junta desde enero de 2019.

Dulce porque otra vez, incluso con más votos que nunca —casi 150.000 sufragios añadidos y 1,7 millones en su totalidad—, los andaluces le daban el 'sí quiero'; agria porque lo apeaban por muy poquito, dos escaños, de esa "mayoría suficiente" en la que tan cómodo se sentía.

Tras cuatro años representando en el panorama nacional y dentro del PP una particular 'centralidad absoluta', a Moreno le tocaba volver a la casilla de salida, la de los pactos, como en 2019, cuando accedió a la Junta con los votos de Ciudadanos y el apoyo de Vox tras casi 40 años de socialismo.

Un mes después, Andalucía sigue sin Gobierno y es esperable que Moreno no agarre el bastón de mando hasta mediados de julio, si todo va bien. En 2019, desde las elecciones a la investidura pasaron 45 días; en 2022, apenas 32.

Juanma Moreno está obligado a mirar a su derecha. La izquierda nunca fue una opción; desde el minuto uno se cerraron a cualquier posibilidad de acuerdo. El propio presidente en funciones lo recordaba ayer: "No han querido ni siquiera dialogar para que haya alguna posibilidad de abstención".

Incluso la UGT, sindicato afín al PSOE, ha llamado a la conciliación para despejar a Vox de la ecuación gubernamental: "Hay que tender puentes entre demócratas", sugería Oskar Martín.

Las palabras del secretario general de la UGT en Andalucía han sentado como un tiro en el PSOE andaluz. Creen que no representa el sentir de los afiliados, muchos de los cuales son a su vez militantes socialistas.

"No solo no lo comparto, sino que ni por activa ni por pasiva el PSOE va a contribuir a la privatización de los servicios públicos", aseguraba este martes María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A.

De la 'vía andaluza' al pacto inevitable

En definitiva, 'no es no' a su izquierda y 'lío' a su derecha. Moreno no ha ocultado su escasa sintonía con el programa y el estilo de Vox.

Antes del 17-M, el malagueño representaba la alternativa moderada frente al modelo casi inevitable de pactos territoriales entre Génova y Bambú que pueden culminar en acuerdos tras las elecciones generales de 2027. La famosa 'vía andaluza'.

Durante tres semanas, el presidente en funciones jugó al despiste ante los requerimientos de Vox para que levantara el teléfono. Finalmente, hubo una primera llamada entre los equipos y luego, el 9 de junio, el primer contacto en persona.

La negociación ya está en marcha y se lleva a cabo en absoluto secreto, liderada por un estrecho círculo cercano a Moreno aunque con Génova muy pendiente.

Frente a los dos escaños que necesita el PP-A para sumar la mayoría absoluta, Vox hará valer su "prioridad nacional", que ha sido rubricada en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz andaluz de la formación, Manuel Gavira, así como los voceros nacionales, se atienen al guion de que lo importante son las medidas y no los sillones. "Ya se verá a quién corresponde ejecutar esas medidas", dicen.

Sin embargo, parece que Andalucía no será una excepción en el ciclo regional y que también aquí pretenden entrar en el Gobierno, aunque sea con una consejería.

La XIII Legislatura arrancó el día 11 con la sesión constitutiva del Parlamento. Comenzó sin acuerdo previo para la Mesa entre Vox y PP-A y, por tanto, con mayoría de 5 asientos 'populares' frente a 2 del PSOE.

Todas las partes asumen que la Mesa, que vuelve a estar presidida por Jesús Aguirre, podrá cambiar más adelante en función del pacto de investidura.

Mientras el pacto se cocina en secreto, la izquierda se rearma para no perder ni un minuto en la oposición. Tanto PSOE-A como Adelante y Por Andalucía consideran que PP-A y Vox llevan a cabo estas semanas un "vodevil", ya que el acuerdo, aseguran, no solo es inevitable sino deseado.

Por su parte, han empezado a agitar la actividad parlamentaria.

Montero, entre la oposición y las municipales

María Jesús Montero, que estuvo dos semanas fuera de foco tras las elecciones, liderará la oposición tras soltar el escaño en el Congreso y tomar posesión en el Parlamento andaluz. Además, será previsiblemente senadora por designación autonómica.

La secretaria general del PSOE-A comparecía este martes para anunciar toda una ofensiva parlamentaria: hasta 15 comparecencias urgentes prepara el partido para materias como sanidad, educación o incendios. Son tres temas de corte social en los que vienen apretando los socialistas desde la precampaña.

Al mismo tiempo que lidera la oposición regional, María Jesús Montero tiene el reto de recoser e impulsar su partido de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Un encargo nada sencillo.

Por un lado, Montero tendrá que minimizar el impacto del voto de castigo al PSOE nacional y frenar el auge del PP en el ámbito local. Por el otro, deberá cortar en seco la progresión de Adelante Andalucía, la alternativa a su izquierda y gran sorpresa aquel 17-M de hace ya un mes.