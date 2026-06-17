El Algarrobico, otra vez en el limbo: PSOE y un edil no adscrito aplazan su anulación en el pleno de Carboneras

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Carboneras ha pospuesto la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico tras una votación en pleno extraordinario. La decisión de aplazar la votación fue impulsada por un edil no adscrito y respaldada por el PSOE, alegando falta de informes económicos y jurídicos sobre las consecuencias del acto. El alcalde defendía aprobar la anulación siguiendo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, pero la mayoría optó por esperar a nuevos informes. Greenpeace ha pedido al TSJA que ejecute directamente la sentencia que ordena la revisión de la licencia, mientras la polémica sigue viva a nivel político y judicial.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha decidido este miércoles posponer, en un pleno extraordinario, la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, el polémico complejo turístico construido hace más de dos décadas en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El pleno tenía previsto aprobar la revisión de oficio del permiso para declararlo nulo, pero ha optado por dejar la votación sobre la mesa hasta una nueva sesión.

La votación, que debía marcar el primer paso formal para cumplir las sentencias judiciales que declararon ilegal el edificio, ha quedado congelada hasta una nueva sesión convocada para el próximo día 22, en medio de discrepancias sobre las posibles consecuencias económicas de la medida.

La sesión, que se ha prolongado durante solo 16 minutos, se ha saldado con siete votos a favor de posponer la deliberación frente a cinco en contra, con la ausencia justificada del edil Andrés Belmonte.

La propuesta de aplazamiento ha surgido del concejal no adscrito Felipe Cayuela, quien ha recabado el respaldo del PSOE y de la exedil del PP Ángeles Carrillo, y se ha impuesto así a la intención inicial del equipo de gobierno de sacar adelante la anulación de la licencia.

El acuerdo que debía votarse este miércoles habilitaba al Consistorio a revisar el permiso de obras concedido en enero de 2003 a la empresa Azata del Sol, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitiera un dictamen que advertía de la nulidad de aquella licencia por haberse otorgado sobre suelos de especial protección y dentro de la zona de servidumbre de costas, a menos de cien metros de la línea de mar.

Cayuela ha defendido la necesidad de retrasar la votación esgrimiendo hasta siete motivos, centrados sobre todo en la "extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica" del expediente y en el riesgo de que de él se deriven responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento.

El edil ha subrayado que la propia propuesta de resolución reconocía que el Consistorio no dispone de medios materiales ni personales suficientes para evaluar en detalle el alcance económico de una eventual indemnización a la promotora, y ha reclamado nuevos informes técnicos, jurídicos y económicos antes de adoptar lo que ha calificado de decisión "de extraordinaria trascendencia".

Según ha explicado Cayuela, en el expediente no figura ningún informe de la intervención municipal que valore el posible impacto presupuestario de la anulación ni la capacidad financiera real del Ayuntamiento para afrontar futuras responsabilidades, y tampoco existe un análisis sobre la eventual implicación de otras administraciones en el caso, un punto que considera clave para defender los intereses del municipio.

Cayuela ha insistido, no obstante, en que su propuesta no cuestiona ni las sentencias judiciales ni el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, sino que busca que la corporación cuente con toda la información antes de votar.

El portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, ha respaldado el aplazamiento al considerar que el expediente carece de información esencial sobre las consecuencias económicas de anular la licencia.

Antes de que se decidiera posponer la votación, Amérigo ya había avanzado que su grupo se abstendría en la votación de fondo, aunque ha matizado que el PSOE no se opone al cumplimiento de las resoluciones judiciales ni a la revisión de la licencia. "No disponemos de elementos suficientes para emitir votos favorables", ha resumido el edil socialista.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha expresado por su parte su disconformidad con el resultado del pleno una vez finalizada la sesión. A su juicio, lo que correspondía aprobar ese día era la anulación de la licencia amparándose en el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, sin necesidad de ir más allá.

El regidor ha admitido que no contemplaba este desenlace, ya que su intención era que el pleno respaldara la propuesta siguiendo el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hernández ha defendido que el propio acuerdo que se llevaba a votación ya preveía la apertura posterior de un expediente específico para estudiar las reclamaciones patrimoniales una vez anulada la licencia y resueltos los recursos ante los tribunales, por lo que, ha insistido, no era necesario dictaminar ese miércoles ni la cuantía económica ni otros informes adicionales reclamados por la oposición.

El alcalde ha reconocido además desconocer qué escenario se abre ahora ante el TSJA al no haberse dado aún cumplimiento a la sentencia, aunque ha remarcado la voluntad del Ayuntamiento de acatar lo que determine la justicia "dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un ayuntamiento de 8.000 habitantes".

Sobre la decisión de otros concejales de aplazar el asunto, se ha limitado a señalar que cada uno es responsable de sus propios actos.

Reacciones políticas

La polémica ha trascendido también al Parlamento andaluz, donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado que el hotel siga en pie pese a los años transcurridos desde las primeras resoluciones judiciales en su contra.

El dirigente ha atribuido este bloqueo a lo que describió como la "peleíta corta" entre PSOE y PP, y ha lamentado que una cuestión de este calado continúe condicionada por las disputas entre ambos partidos. García ha calificado El Algarrobico de "atentado medioambiental" y ha reclamado que se corrija la situación, aunque sea "con décadas de retraso".

La organización ecologista Greenpeace ha decidido no esperar a la nueva convocatoria del pleno y ha presentado ese mismo miércoles un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que solicita que sea el propio órgano judicial quien ejecute de forma directa el fallo que ordenaba la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel.

El asunto queda ahora pendiente de dos vías que avanzan en paralelo. Por un lado, la sesión convocada para el 22 de este mismo mes, en la que el pleno deberá retomar la votación sobre la revisión de oficio de la licencia, y para la que el Ayuntamiento tendrá que reunir los informes económicos, jurídicos y patrimoniales reclamados por buena parte de la corporación.

Por otro, la vía judicial abierta por Greenpeace, que traslada al TSJA la posibilidad de ejecutar directamente el fallo si el Consistorio sigue sin resolver. De momento, el hotel, más de veinte años después de su construcción, continúa en pie.