"Prioridad nacional" sí o sí y al menos una consejería: las cartas de Vox para la negociación de investidura de Juanma Moreno

La primera sesión de investidura de Juanma Moreno se prevé para la primera mitad de julio, a la espera de un posible acuerdo entre PP y Vox.

Las asociaciones agrarias andaluzas han pedido al PP-A que mantenga la cartera de Agricultura, mostrando su rechazo a que Vox la gestione.

El partido de Abascal también aspira a ocupar al menos una consejería en el futuro Gobierno, siendo Agricultura su objetivo principal.

Vox exige la inclusión de la "prioridad nacional" como condición irrenunciable en las negociaciones para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía.

Si en algo están de acuerdo PP-A y Vox a la hora de negociar el futuro Gobierno de Andalucía es en la discreción. No es mucho, casi nada, lo que se trasparenta hacia el exterior de las conversaciones y los planes de cada una de las formaciones.

Ni siquiera el calendario de encuentros está claro. Se sabe que los partidos se sentarán "esta semana", sin mayor precisión, como se supo a toro pasado que se habían sentado el pasado martes en dependencias del Parlamento.

Más allá de hasta dónde están dispuestos a llegar, sí se conocen las intenciones generales. Por ejemplo, a nadie se le escapa que Juanma Moreno —él mismo lo ha sugerido varias veces— quiere gobernar sin los de Abascal en el Consejo.

A nadie se le escapa tampoco que para Vox la "prioridad nacional" es irrenunciable, el trágala que no piensan ahorrarle a un presidente que tildó esta medida de "eslogan vacío" y cuestionó su legalidad.

Por si hubiera dudas, desde Madrid lo dejan claro. "Es una obligación, sin ninguna duda. No hace falta que lo traslademos, es que todo el mundo lo sabe y no se habla de otra cosa", señaló este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

Manuel Gavira, el portavoz andaluz, ya lo había avisado: "Andalucía no puede ser menos". Menos que Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde los candidatos a la Presidencia del PP han tenido que acceder a incluir medidas de este corte a cambio de los escaños que les faltaban para la mayoría.

En lo que no se pronuncia a las claras Vox, e incluso juega al despiste, es en su interés en entrar en el Gobierno andaluz. Ni sí ni no, ni todo lo contrario. El partido mantiene esa puerta abierta pero, cara al exterior, aplaza la decisión: primero hay que negociar las medidas, dicen.

Sin embargo, Vox estaría interesado en entrar al menos en una consejería, que podría ser la de Agricultura. Y ello a pesar de que las asociaciones principales del campo andaluz han pedido "continuidad", es decir, que el PP-A mantenga la cartera.

El campo, 'fetiche' para Vox

En todos los pactos regionales de este ciclo 2026, Vox se ha hecho con la Consejería de Agricultura y Ganadería. La defensa del campo frente a la "agenda globalista" o los intereses de Bruselas es una de sus banderas. Al igual que la Familia, otro de los ámbitos que han copado en los acuerdos, junto a distintas materias aledañas como Política Social y Servicios Sociales.

En Aragón, Vox se llevó también Medio Ambiente y Turismo, mientras que en Castilla y León han accedido a su vez a Cultura.

Está por ver si los populares están dispuesto a ceder algún puesto en el Consejo de Gobierno. La cuestión no es tanto por el hecho de ceder cuota de poder, sino gobernar 'junto a' Vox, una idea que no es del agrado de Moreno tras cuatro años marcando en solitario su peculiar 'vía andaluza'.

Este miércoles se cumple ya un mes desde que los andaluces acudieron a las urnas. De ahí salió una correlación de fuerzas que obliga a pactar o, en caso extremo, y ahora mismo improbable, repetir las elecciones.

Por lo pronto, a Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, reelegido el jueves pasado, le corresponde empezar la ronda de contactos con los grupos. Lo hará la semana que viene y es previsible que hacia el final de la misma proponga a Juanma Moreno para la investidura.

La primera sesión de investidura se perfila, por tanto, para la primera mitad de julio y allí ya deberían llegar PP y Vox con un acuerdo bastante avanzado, si no cerrado. Aún así, es posible que esa primera votación no salga adelante, lo que obligará a jugársela de nuevo antes de agosto. Si no, habrá que habilitar agosto o posponerlo todo a septiembre.