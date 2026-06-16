María Jesús Montero insiste en su confianza en Zapatero tras la tasación de las joyas: "Explicará hasta el último detalle"

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero reitera su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de la tasación de joyas halladas en su caja fuerte, valoradas en más de 1,3 millones de euros. Zapatero declarará ante el juez Calama como imputado por presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus vínculos financieros con Venezuela. Montero sostiene que las investigaciones sobre el rescate de Plus Ultra no han hallado irregularidades y asegura tener clara la inocencia de Zapatero. La secretaria general del PSOE-A descarta implicaciones personales en el caso de las libretas de Leire Díez y niega cualquier actividad reprobable relacionada con su nombre.

A pocas horas de que José Luis Rodríguez Zapatero se siente ante el juez Calama, María Jesús Montero sigue teniendo clara su postura: "Vuelvo a trasladar mi confianza en el presidente Zapatero", ha dicho este martes en rueda de prensa el Parlamento andaluz.

Hace dos semanas, cuando reapareció en comparecencia pública en Andalucía tras dos semanas fuera de foco, la secretaria general de los socialistas andaluces ya mostró su "afecto y confianza". Entre medias, se han conocido más detalles del caso y se han tasado las joyas halladas en su caja fuerte, cuyo valor supera los 1,3 millones de euros.

Con todo, Montero se muestra "deseosa de escuchar sus explicaciones sobre las joyas". "No tengo duda que el presidente, por su forma de ser, explicará hasta el último detalle", ha añadido.

La también vicesecretaria general del PSOE nacional afirma no haber tratado del asunto de las joyas con Zapatero, pero no pierde oportunidad de mostrar su adhesión a un hombre que vino en más de cinco ocasiones a Andalucía a apoyar su candidatura a la Junta.

Montero cree que si los investigadores solo le achacan al expresidente su relación con el rescate de Plus Ultra, no hay nada que temer, ni por ella misma como ministra de Hacienda ni por Zapatero: "Ese expediente se miró por y por abajo, en los tribunales ordinarios, en la Comisión Europea, en el Tribunal de Cuentas, y nadie ha encontrado nada reprochable".

En ese sentido, añade, "tengo clara la inocencia" del expresidente. José Luis Rodríguez Zapatero no será el primer expresidente en sentarse ante un juez, pero sí el primero que lo hará en calidad de imputado. Declarará este miércoles por un presunto caso tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus nexos financieros con Venezuela.

Además, tendrá que dar explicaciones sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho después de que el juez Calama denegara un aplazamiento para poder preparar mejor su declaración.

El 'receso' de Sánchez

Montero ha respondido también a preguntas sobre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El auto del 'caso Leire' fija el inicio de las actividades de la 'cloaca' tendente a desacreditar a jueces y medios de comunicación en los 'cinco días de reflexión' de Sánchez en abril de 2024.

En esos días, explica Montero, "Pedro Sánchez solicitó un receso ante el acoso mediático y judicial que vivía", pero ella, como testigo directo, niega toda maniobra para establecer una 'cloaca'.

"Para nada hubo otra cosa que estar preocupados por su estado psicológico. Yo estaba allí y fueron cinco días intensos y mi única obsesión era que el presidente se recuperara y volviera con más energía", señala.

En las libretas de Leire

Respecto a su propia inclusión en las libretas de la 'fontanera' Leire Díez, la secretaria general del PSOE-A muestra la misma actitud que con el 'caso SEPI' o el rescate de Plus Ultra: ella no tiene nada que temer.

"Cualquiera puede hacer una anotación en un cuaderno y mi nombre no sale en ninguna materia que tenga que ver con las actividades reprobables de Leire Díez", señala. Además, añade que "las veces en que se hace referencia a responsabilidades mías previas tienen que ver con que no consiguieron el objetivo".

Por ejemplo, el nombramiento de determinadas personas en entidades que caían dentro de la cartera de María Jesús Montero o las propias aspiraciones de Leire Díez de entrar en la Sepi.