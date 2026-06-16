Junta y Gobierno de España chocan por los medios aéreos para sofocar incendios: Moreno pide cuatro aviones más

El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, presenta el dispositivo del Infoca. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente andaluz, Juanma Moreno, reclama al Gobierno central cuatro aviones más para combatir los incendios forestales en Andalucía. Moreno denuncia una reducción de medios aéreos estatales, pasando de siete aviones hace dos años a solo tres en 2024. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, defiende la colaboración y recuerda que las comunidades tienen la competencia en prevención y extinción de incendios. La Junta de Andalucía ha invertido más de 271 millones de euros en el dispositivo Infoca 2026, con un incremento del 60% respecto a 2018.

Nuevo choque entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Esta vez a causa de los medios aéreos para sofocar los incendios forestales.

Durante la presentación del dispositivo Infoca en Andalucía, el presidente en funciones, Juanma Moreno, ha reclamado este martes al Gobierno de España un trato igualitario en la lucha contra el fuego.

Moreno le ha recordado que aporta a esta tarea cuatro aviones menos que en 2024. En concreto, tres frente a los siete de hace dos años.

Esta petición ha provocado la salida a los medios de comunicación del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Este la ha calificado de "deslealtad institucional mayúscula faltar a la verdad y querer confrontar con un asunto en el que, hasta el momento, ha habido buena colaboración y coordinación".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Fernández ha recordado que las comunidades ostentan la competencia en materia forestal y en prevención y extinción de incendios forestales, por lo que "deben adecuar sus respectivos dispositivos y adoptar las medidas necesarias".

A la Administración General del Estado, según le ha explicado, le corresponde desplegar medios estatales de apoyo a las comunidades para la cobertura de los montes contra incendios.

"El dispositivo estatal es de apoyo a las comunidades y se compone de una flota aérea propia que se encuentra distribuida por todo el territorio nacional. Son de cobertura nacional, es decir, no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios", ha aclarado.

Sin embargo, desde Sevilla Juanma Moreno ha hecho esta llamada de atención para que el Estado colabore y trate a Andalucía "de igual a igual" que al resto de comunidades.

Moreno ha puntualizado que su Gobierno ha desarrollado un servicio propio que, a su juicio, es "probablemente el más solvente que hay en España".

"Hacemos una inversión millonaria, pero eso no quita que también, igual que cuando se hace ese reparto de medios aéreos, Andalucía cuente con los medios que le corresponden", ha insistido el presidente andaluz.

Un 60% más de inversión

En la presentación del Plan Infoca 2026, Moreno ha dado las cifras del operativo para los meses más críticos de todo el año que se extenderá, al menos, hasta el 15 de octubre.

Con 4.700 profesionales involucrados bajo la dirección de la Agencia de Emergencia de Andalucía, el presidente en funciones ha apuntado que en 2026 la Junta dedica más de 271 millones de euros a la lucha contra los incendios.

Esto supone, ha expresado Moreno, "un esfuerzo nunca antes visto en Andalucía en este ámbito". En concreto, se ha invertido un 5% más que el año pasado y un 60% más que el último año de la anterior Administración en el año 2018.

Desde el 1 de junio, el dispositivo está ya "a pleno rendimiento" y, desde el 1 de enero, este ha intervenido en 236 ocasiones en terrenos forestales, 63 actuaciones más que en el mismo periodo del año pasado, con 73 incendios y 163 conatos y más de 6.700 hectáreas afectadas.