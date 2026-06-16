Juanma Moreno tilda de "irresponsable" el 'no es no' de la izquierda: "No han querido ni dialogar la abstención"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación del dispositivo Infoca. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno critica la negativa de la izquierda a dialogar sobre una posible abstención y califica su postura de "irresponsable". El presidente de la Junta señala que no hay avances en el diálogo entre PP y Vox para la gobernabilidad en Andalucía. El PSOE andaluz rechaza contribuir a la privatización de los servicios públicos y se desmarca de cualquier apoyo a un gobierno con Vox. Se cumple un mes de las elecciones andaluzas, donde el PP ganó pero quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, ha dado un golpe en la mesa este martes en plena negociación con Vox para conseguir su investidura el próximo mes de julio cargando contra los partidos de la izquierda.

Sin personalizar en el PSOE, Moreno ha tildado de "irresponsable" su actitud por su 'no es no': "No han querido ni siquiera dialogar para que haya alguna posibilidad de abstención".

Durante la presentación del Plan Infoca 2026 en Sevilla, Moreno ha asegurado que no hay "ninguna novedad" en el diálogo que están manteniendo el PP y Vox para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía.

Durante su intervención, Moreno se ha referido al "diálogo" con Vox para la gobernabilidad en Andalucía una vez que se autoexcluyeron "de manera irresponsable" los partidos de la izquierda.

"No hay nada nuevo", ha admitido Moreno, quien ha recordado que en estos momentos se está pendiente de que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, inicie "cuando considere oportuno" los contactos con los grupos parlamentarios para proponer una fecha para el debate de investidura y un candidato.

En cuanto al diálogo que está manteniendo el PP y Vox, sobre el que ambos partidos han coincidido en que quieren que predomine la discreción, el presidente de la Junta en funciones ha indicado que se trata de un diálogo "dentro de la dinámica parlamentaria" que hasta la fecha "no ha tenido ninguna novedad".

Por su parte, el mensaje de la secretaria general del PSOE andaluz desde el Parlamento este mismo martes ha sido claro: "El Partido Socialista, ni por activa ni por pasiva, va a contribuir a la privatización de los servicios públicos en Andalucía".

En concreto, Montero se ha referido a la carta a la ciudadanía andaluza que publicó el sindicato UGT-A la semana pasada abogando por "tender puentes entre demócratas de verdad" para evitar que se pudiera formar gobierno en Andalucía "con fuerzas antidemocráticas" como, a su entender, podría ser Vox.

Precisamente este miércoles se cumple un mes de la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que el PP fue el partido ganador, con 53 diputados, y se quedó a dos parlamentarios de la mayoría absoluta.