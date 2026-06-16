Andalucía mejora 6 puntos su nivel de prosperidad en una década y recorta distancias con otras regiones

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía ha incrementado su nivel de prosperidad en casi seis puntos desde 2016, lo que supone una mejora del 11,3% y una reducción de la brecha con otras regiones. El informe IPA27 destaca avances en ámbitos como economías abiertas, inclusión social, calidad institucional, salud, educación y bienestar ciudadano. Más del 76% del progreso se ha producido desde 2023, impulsado principalmente por mejoras en inversión, actividad empresarial, infraestructuras y gobernanza. A pesar del avance, Andalucía sigue por debajo de la media nacional en prosperidad y renta per cápita, y la inversión extranjera es uno de los retos pendientes.

Andalucía ha incrementado su nivel de prosperidad en casi seis puntos desde 2016, lo que se traduce en una mejora del 11,3%. Esto supone una reducción de la brecha con el resto de regiones.

Así lo revela el último informe de la Fundación Andalucía y EY, Índice de Prosperidad Andaluz (IPA27). Esta herramienta permite medir el progreso económico, social e institucional de la comunidad autónoma.

Este sistema evalúa no solo variables económicas, sino también aspectos relacionados con la inclusión social, la calidad institucional, la salud, la educación o el bienestar ciudadano.

Uno de los ámbitos que ha contribuido a esta evolución positiva ha sido el de las denominadas 'Economías Abiertas'. Este analiza factores como la inversión, la actividad empresarial, las infraestructuras y la calidad económica.

En este apartado, Andalucía ha mejorado 11,4 puntos desde 2016, un incremento del 29%, por encima de la media nacional, que se sitúa en un 18,5%. Este avance ha permitido reducir la distancia con el conjunto de las comunidades autónomas.

También se han observado progresos en la categoría de 'Personas Empoderadas', la cual engloba indicadores relacionados con la calidad de vida, la salud, la educación y el conocimiento. En este caso, la región ha registrado una mejora de 9,4 puntos, lo que equivale al 15,9% en la última década.

En paralelo, Andalucía conserva resultados superiores a la media nacional en el apartado de 'Sociedades Inclusivas', ámbito que mide la seguridad, libertad, gobernanza y capital social. Al cierre del primer trimestre de este año, la comunidad se situaba en un 8,1% por encima.

Más del 76% del avance se ha producido desde 2023

El informe destaca especialmente la aceleración experimentada en los últimos años.

Más del 76% de la mejora total registrada desde 2016 se ha concentrado a partir del tercer trimestre de 2023. Desde entonces, el índice ha aumentado 4,4 puntos de los 5,8 acumulados durante toda la serie analizada.

Los principales motores de este impulso han sido nuevamente las 'Economías Abiertas'. En concreto la mejora ha sido de 9 puntos desde 2023 frente a los 5,8 registrados en el conjunto de España. Por su parte, las 'Sociedades Inclusivas' crecieron 1,7 puntos, algo que contrasta con la media nacional: experimentó un retroceso de 0,7 puntos.

Según los autores del estudio, estos datos reflejan un fortalecimiento de factores como la seguridad, la calidad de la gobernanza, la actividad empresarial y la capacidad de atracción económica de Andalucía.

Persisten desafíos

Pese a la evolución favorable, el IPA27 también identifica retos pendientes.

Andalucía continúa presentando un nivel de prosperidad inferior a la media nacional, aunque la brecha se ha reducido en los últimos años.

Asimismo, la renta per cápita sigue siendo uno de los principales desafíos de la comunidad, situándose todavía por debajo de regiones como Madrid, País Vasco o Cataluña.

El análisis señala que la inversión extranjera continúa siendo uno de los ámbitos con mayor margen de mejora.

"El IPA27 no es solo un indicador, es una herramienta estratégica para la toma de decisiones", afirmó el presidente de EY y de la Fundación Andalucía27, Fede Linares.

Según explicó, el índice permitirá identificar con mayor precisión las oportunidades de mejora y orientar tanto la inversión pública como la privada hacia aquellas áreas con mayor impacto sobre el bienestar de la ciudadanía.