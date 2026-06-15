El PP-A retoma "esta semana" la mesa de negociación para la investidura de Moreno y Vox pide aparcar la "soberbia"

Las claves

Las claves Generado con IA El PP andaluz y Vox retoman esta semana la mesa de negociación para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Ambos partidos trabajarán sobre medidas concretas para alcanzar un acuerdo que permita a Moreno repetir mandato. Vox insiste en priorizar las políticas y no los cargos, manteniendo la incógnita sobre su posible entrada en el Gobierno andaluz. Las negociaciones abordan temas como vivienda, fiscalidad, política migratoria y protección del campo.

El PP andaluz y Vox se sentarán a la mesa "esta semana" para proseguir la negociación para la investidura de Juanma Moreno, que echó a andar el martes pasado con una primera toma de contacto.

En ese encuentro se fijó el marco de trabajo para las posteriores reuniones, en las que ya se entrará en materia. Ahora, los partidos trabajarán sobre las medidas concretas en las que tienen que ponerse de acuerdo para que Moreno repita por tercera vez como presidente.

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha confirmado este nuevo encuentro, que será, ha añadido, "serio, riguroso y solvente". El objetivo es que Andalucía "siga contando en el futuro próximo con un gobierno justo y que ponga los intereses de los andaluces por encima de cualquier otro".

El grupo de trabajo para el acuerdo de investidura va a analizar "de manera tranquila y sosegada cuáles son las posturas de ambas formaciones y el punto al que tenemos que llegar".

Por parte de Vox llaman a mantener la "prudencia y a la discreción" en este proceso. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido aparcar "la soberbia y la vanidad" y apostar por una negociación "con absoluta responsabilidad".

"Primero las medidas, luego los sillones"

Vox sigue sin despejar la gran incógnita en torno a un posible acuerdo: si entrará en el Gobierno andaluz. El partido se atiene al mensaje que viene repitiendo el portavoz andaluz Manuel Gavira de que "primero son las medidas y después los sillones".

"Queremos ir medida a medida y demostrar que es posible cambiar las políticas que han impulsado unos y otros durante mucho tiempo", ha añadido Garriga, quien advierte que el actual presidente en funciones, Juanma Moreno, tiene que ser "consciente" del resultado de las elecciones andaluzas, que dibuja un escenario en el que Vox puede "condicionar las políticas" de la Junta.

El secretario general de Vox ha explicado que ambos partidos están tratando aspectos relacionados con la vivienda y la "emergencia en materia habitacional", la fiscalidad, la política migratoria o la protección del campo.

"Nosotros somos conscientes de la oportunidad que tenemos y no la vamos a desaprovechar", ha advertido.