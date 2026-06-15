Hallan el cadáver de un hombre flotando en el agua en el puerto de Garrucha (Almería)

Las claves

Las claves Generado con IA El cadáver de un hombre fue hallado flotando en el agua del puerto de Garrucha, Almería. El hallazgo se produjo cerca del monumento de la Virgen del Carmen sobre las 9:15 horas. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias del suceso.

El cadáver de un hombre, del que no han trascendido más datos, ha sido localizado en el agua en el puerto de la localidad almeriense de Garrucha, según ha informado este lunes el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, sobre las 9:15 horas, el Servicio Local de Protección Civil de Garrucha ha informado al 1-1-2 de que habían recibido un aviso en el que les alertaban de que habían encontrado un cadáver bocabajo flotando en el agua.

El hallazgo se ha localizado a la altura del monumento de la Virgen del Carmen. De inmediato, desde la sala coordinadora se ha movilizado a la Guardia Civil.

El cuerpo ha sido trasladado al puerto comercial, según ha indicado Protección Civil. Por su parte, Guardia Civil ha informado de que se ha activado el protocolo judicial, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso.