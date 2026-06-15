Extinguido en su totalidad el incendio en Villanueva de los Castillejos, el octavo peor en dos décadas en Andalucía

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Villanueva de los Castillejos. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha sido extinguido tras afectar a más de 5.000 hectáreas y durar una semana. Más de 400 profesionales y 28 medios aéreos participaron en el operativo, incluyendo la UME, debido a la gravedad del fuego. El fuego obligó al desalojo preventivo de unas 380 personas, que posteriormente pudieron regresar a sus hogares. Este incendio es el octavo más grave en Andalucía en las últimas dos décadas y el cuarto peor en la historia de la provincia de Huelva.

El Plan Infoca ha dado por extinguido este domingo el incendio declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva), después de una semana de trabajo sobre el terreno, que obligó a la Junta de Andalucía a activar el nivel dos del Plan de Emergencias el pasado miércoles.

El fuego, ya dado por finalizado en su totalidad, se encontraba controlado desde el viernes al mediodía, y ha afectado una superficie superior a las 5.000 hectáreas de esta localidad onubense, así como otros términos municipales cercanos como son Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.

En el operativo llegaron a desplazarse más de 400 profesionales junto a más de 25 medios aéreos para combatir el avance de las llamas, con la inclusión de la UME, cuya asistencia fue solicitada el miércoles, debido al empeoramiento de las condiciones.

Desde el dispositivo que se había montado en la zona para lograr la extinción del fuego han agradecido a todos los equipos intervinientes y han mostrado su solidaridad y cariño para los vecinos afectados por el avance de las llamas.

Las llamas también motivaron el desalojo preventivo de alrededor de 380 personas, aunque afortunadamente todos pudieron ir regresando a sus domicilios de forma controlada.

El cese del operativo ha sido confirmado a través de su perfil en X también por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha precisado más detalles sobre la fecha en la que se produjo el control sobre el fuego, aclarando que fue aproximadamente sobre las 14:30 del viernes.

Este incendio se originó en el paraje Los Turbios en el término municipal de Villanueva de los Castillejos durante la tarde del pasado lunes 8 de junio y desde el principio se vio complicado por el viento y por la vegetación a la que estaba afectando.

De hecho, desde la capital onubense se pudo percibir desde un primer momento este fuego, ya que se veía una gran columna de humo en el cielo, lo que provocó que quedara de color anaranjado durante las primeras horas, debido a la cercanía y a la trayectoria del viento.

Sanz también ha destacado las medidas "muy innovadoras" utilizadas, como la utilización de maquinaria pesada, especialmente bulldozer, abriendo cortafuegos, o los cortafuegos químicos que, con aviones de carga en tierra, se pudieron ejecutar", todo ello junto a los 28 medios aéreos a disposición.

El octavo peor incendio en dos décadas

El fuego que ha afectado a más de 5000 hectáreas en Villanueva, también ha entrado en un 'ranking' negativo, al convertirse en el octavo incendio con mayor superficie afectada en las últimas dos décadas en Andalucía.

Además, en lo que a la provincia de Huelva se refiere, se ha convertido en el cuarto más grave de su historia, con las más de 5.000 hectáreas afectadas, que por ahora sólo le dejan por detrás de los de Berrocal, Almonaster y Las Peñuelas.

Afortunadamente, pese a la gravedad, se ha quedado lejos del que se produjo entre julio y agosto de 2004, y que afectó especialmente a los términos municipales de Berrocal y Riotinto, en el peor incendio de la historia en Andalucía y uno de los peores que se recuerda en España, con un balance de más de 34.000 hectáreas afectadas y que se cobró la vida de dos personas sorprendidas por el fuego.