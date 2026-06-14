Tragedia en Almería: muere una niña de 12 años tras ser rescatada del agua en la playa de Costacabana

El suceso tuvo lugar ayer tarde en la playa de Costacabana, en Almería capital.

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Las claves Generado con IA Una niña de 12 años ha fallecido tras ser rescatada del agua en la playa de Costacabana, en Almería. El 112 recibió una llamada de socorro a las 18:55 alertando de la desaparición de la menor en el último espigón de la playa. Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, y servicios sanitarios participaron en el operativo de rescate. A pesar de los esfuerzos médicos, la niña no pudo ser salvada y se activó el protocolo judicial correspondiente.

Una menor de 12 años ha muerto en la playa de Costacabana, en Almería capital, tras ser rescatada del agua, según informa el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el teléfono 1-1-2 recibió a las 18:55 horas de ayer sábado una llamada de socorro que alertaba de que había desaparecido una niña de 12 años que estaba en el agua, en el último espigón al final de la playa, sentido El Alquián.

De inmediato, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Salvamento Marítimo, al Servicio de Playas y a Protección Civil.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y un equipo médico de La Cañada. A pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida, la menor finalmente resultó fallecida. Fuentes policiales informaron de que quedó activado el protocolo judicial.