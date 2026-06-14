El incendio en Huelva supera las hectáreas afectadas en todo 2026 y se acerca a las quemadas en el verano de 2025

Medios aéreos trabajando en las labores de extinción del incendio forestal que se produjo este lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva). Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha afectado a más de 5.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor de Andalucía en 2026 y el cuarto más grave en la historia de Huelva. Este fuego ya supera la superficie quemada en toda Andalucía en lo que va de 2026 y se acerca a la cifra total del verano de 2025. Se han movilizado más de 400 efectivos y 25 medios aéreos para controlar el incendio, que obligó al desalojo de más de 300 personas. En Andalucía se registran actualmente una media de diez incendios diarios, siendo Huelva una de las provincias más afectadas por las condiciones de viento y la sequedad del terreno.

Las más de 5.000 hectáreas afectadas en el incendio declarado desde este lunes -ya extinguido- en Villanueva de los Castillejos (Huelva), en pleno Andévalo onubense, han establecido un nuevo récord, al convertirse en el fuego que ha provocado un mayor daño a la superficie en Andalucía en lo que va de año.

Según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, que hace un balance anual de los mayores incendios que se producen en la región, el producido en Villanueva, que afectó a términos municipales cercanos como Gibraleón, se ha situado como el octavo incendio forestal más extenso registrado en Andalucía durante los últimos veinte años.

En concreto, el Gobierno andaluz cifró en 6.327 las hectáreas afectadas por incendios forestales desde el 1 de junio al 31 de octubre de 2025, que es el periodo de mayor riesgo, por lo que los números registrados por este incendio, le acercan al total del periodo estival de todo el año pasado.

Pese a estas cifras iniciales, todavía habrá que esperar algunos días para conocer con exactitud la cantidad exacta de hectáreas quemadas, ya que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha precisado en una declaración ante los medios que "la cifra de 5000 hectáreas solo hace referencia al perímetro afectado".

Aun así, Sanz también ha reconocido que existe "una amplia zona seriamente afectada" por las llamas, aunque también hay parte dañada que puede ser recuperable por su propia regeneración natural y otras "muchas zonas" del perímetro que no se han quemado.

Respecto al balance global, en la provincia de Huelva, se ha convertido en el cuarto más grave de su historia, con las más de 5.000 hectáreas afectadas, que por ahora sólo le dejan por detrás de los de Berrocal, Almonaster y Las Peñuelas.

Afortunadamente, en esta ocasión, a pesar de la gravedad, se ha quedado lejos del que se produjo entre julio y agosto de 2004, y que afectó especialmente a los términos municipales de Berrocal y Riotinto, el peor incendio de la historia en Andalucía y uno de los peores que se recuerda en España.

En aquella ocasión, hubo un balance total de 34.291 hectáreas quemadas, en un fuego por el que además murieron dos personas a las que sorprendió la intensidad del fuego.

Para poder combatir el avance de las llamas, en esta ocasión, por parte de las autoridades andaluzas, fue necesario elevar al segundo nivel del Plan de Emergencias, así como desplazar más de 400 efectivos en toda la zona, junto a más de 25 medios aéreos, con el objetivo de controlar y extinguir este grave incendio.

Más hectáreas afectadas que en todo 2026

El fuego al que han tenido que hacer frente esta semana los profesionales de la UME, el Colegio de Bomberos de Huelva y los servicios de Emergencia, junto al Plan Infoca, ha superado todas las hectáreas afectadas en lo que va de año, hasta que se originó este nuevo incendio en la tarde del lunes.

Así lo expresó Antonio Sanz, en un nuevo balance de los números, pendientes de actualizarse del todo, tras el grave fuego de esta semana en la provincia onubense.

El propio responsable de la cartera de Emergencias resaltó que con este incendio se han visto afectadas "más hectáreas que en lo que iba de año", ya que hasta la fecha, tan solo se habían visto comprometidas por incendios forestales en Andalucía 4.259 hectáreas, precisando que 1.298 eran arbolado, 1.769 hectáreas pertenecientes a matorral y 1.192 de pasto.

Los números de superficie forestal afectada en 2026, ya eran preocupantes respecto a los registrados en 2025. En el mismo periodo, el año pasado la superficie afectada por incendios era de 3.074 hectáreas, lo que suponían 1.172 hectáreas menos que en 2026.

Estas cifras, previas al fuego de esta semana en la zona del Andévalo ya suponían un incremento del 38% respecto al año pasado, por lo que el responsable de Emergencias, ha facilitado un balance de la cantidad de intervenciones que ya se han producido en lo que va de 2026.

Sanz explicó, que hasta la fecha se han realizado 210 intervenciones en terrenos forestales (68 incendios y 142 conatos -menos de una hectárea de superficie afectada-), mientras que en el mismo periodo, en 2025, se atendieron 151 intervenciones, lo que supone 59 menos que en el presente año.

Una media de diez incendios diarios

El propio consejero señaló en su intervención que actualmente según los datos de Emergencias, en Andalucía se producen aproximadamente diez incendios diarios, desde que arrancó la temporada de mayor peligrosidad, que empieza el 1 de junio y termina el 15 de octubre.

Hasta la fecha, el foco crítico de los incendios está siendo la provincia de Huelva, donde se registran entre dos y tres incendios desde el que se produjo en Doñana, en plena aldea del Rocío.

Además, se ha referido a la ola de incendios provocados por un viento, el de noroeste, que en Huelva es "durísimo" y "cualquier incendio se convierte en un gran fuego, con consecuencias como el producido en Villanueva de los Castillejos, que obligó al desalojo inicial de más de 300 personas.

Sanz, a su vez ha querido hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha recordado la importancia de avisar de inmediato ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, lo que facilitará la tarea a los equipos encargados de las labores de Emergencias.

"El gran aliado que tiene el Plan INFOCA es siempre el ciudadano", ha señalado, destacando que la rápida alerta al teléfono de Emergencias 112 y la capacidad de respuesta del operativo permiten que el 85 % de los incendios forestales registrados en Andalucía queden finalmente en conatos.