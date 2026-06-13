El PSOE-A pide explicaciones ante el "cese sospechoso" del interventor de la Junta tras aparecer en las libretas de Leire

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE-A exige explicaciones y una comparecencia parlamentaria por el "cese sospechoso" del interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa Teva. Figueroa dimitió tras aparecer en las libretas de la 'fontanera' Leire Díez y por sus presuntas vinculaciones con la trama Sepi, actualmente investigada judicialmente. El PSOE-A critica que la consejera Carolina España no haya dado explicaciones sobre la permanencia de Figueroa en el cargo y cuestiona si su cese se intentó ocultar antes de las elecciones. Figueroa ha ocupado cargos de responsabilidad en la Junta durante dos décadas, incluyendo la Intervención General y el Servicio Andaluz de Salud.

El PSOE andaluz pide al Gobierno regional explicaciones y una comparecencia parlamentaria por el "cese sospechoso" del interventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva, que dimitió de su cargo tras aparecer en las libretas de la 'fontanera' Leire Díez por su relación con la 'trama Sepi'.

"No se nos está contando la verdad", ha manifestado este sábado el secretario de Desarrollo Estatutario y diputado socialista Mario Jiménez, quien ha reclamado que la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, "comparezca de manera inmediata en el Pleno del Parlamento de Andalucía para dar cuenta de las razones reales que están detrás del cese del señor Figueroa".

Los socialistas alegan que Figueroa habría solicitado "hace ya más de seis meses" que se le apartara de sus responsabilidades "por sus vinculaciones con personas que se están investigando por parte de los juzgados", según Jiménez.

Esa persona sería Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) entre junio de 2018 y octubre de 2019, donde fue jefe de Figueroa, a la sazón director de Participadas III dentro de la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente.

Para el diputado socialista Mario Jiménez, la actitud de la también portavoz del Gobierno andaluz Carolina España es "cínica e hipócrita" al pedir explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por los casos de corrupción en torno al PSOE, "y resulta que ella no da ninguna explicación sobre quién ha sido, nada más y nada menos, que su mano derecha como Interventor General de la Junta de Andalucía".

"Tiene que explicar por qué ha mantenido en el cargo a Figueroa Teva, si eso se debe a que lo que se ha intentado es tapar este escándalo para que no se conociera antes de las elecciones que se celebraron el 17 de mayo, o es por los favores pagados", ha señalado.

Jiménez apunta también a que Figueroa "ha ejercido durante años una cacería a los interventores de la Junta de Andalucía que se han atrevido a cuestionar la gestión económica de Moreno".

Figueroa fue nombrado interventor general de la Junta en enero de 2025. Su relevo se hará efectivo en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 17 meses después de que llegara a su vez como relevo de María Antonia González Pavón al máximo órgano de fiscalización interna de la Junta.

Dos décadas en la Junta

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, Figueroa ha ocupado cargos de responsabilidad vinculados a la intervención durante sucesivos gobiernos socialistas: en la Consejería de Educación (2005-2009); en Hacienda y Administración (2009-2013); y de Control Financiero (2013-2017).

Además, fue director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor central del Servicio Andaluz de Salud, entre 2017 y 2018.