Muere una mujer de 31 años tras ser rescatada del mar en la playa de los Muertos de Carboneras

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 31 años murió tras ser rescatada del mar en la playa de los Muertos, en Carboneras (Almería). Salvamento Marítimo recibió varias llamadas alertando de que la mujer no podía salir del agua debido a la fuerte corriente. Un helicóptero Helimer 221 y la Guardia Civil participaron en el rescate, logrando sacar a la mujer con vida inicialmente. La víctima falleció poco después del rescate y su cuerpo fue trasladado al aeropuerto de Almería para el levantamiento del cadáver.

Una mujer de 31 años ha muerto en la tarde de este sábado tras ser rescatada del agua en la playa de los Muertos, en la localidad almeriense de Carboneras, según han confirmado fuentes oficiales de la Guardia Civil.

Por su parte, fuentes pertenecientes a Salvamento Marítimo han detallado a esta agencia que sobre las 15:21 horas de la tarde, el 112 se había puesto en contacto con el centro de Salvamento de Almería para informar de que habían recibido varias llamadas que alertaban de que una persona no podía salir del agua.

Ante esta situación, según han indicado, varias personas han entrado en el agua con una tabla para rescatar a la mujer, pero que la fuerte corriente y el tiempo han impedido sacarla del agua.

Por ello, Salvamento Marítimo ha movilizado un Helimer 221 --un helicóptero de rescate-- hasta dicha ubicación y se ha puesto en contacto con la Guardia Civil, que ha desplegado también por tierra una patrulla para efectuar el rescate.

Posteriormente, el Helimer solicitó una ambulancia medicalizada una vez que había localizado a la víctima, que "aún se encontraba con vida" sobre las 16:00 horas, ha señalado Salvamento.

El instituto armado ha precisado que el fallecimiento de la mujer se produjo con posterioridad del rescate y que ha sido trasladada hasta el aeropuerto de Almería para proceder al levantamiento del cadáver.