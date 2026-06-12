El presidente del Parlamento andaluz prevé para la primera quincena de julio el pleno de investidura de Juanma Moreno

Las claves

Las claves Generado con IA El pleno de investidura de Juanma Moreno podría celebrarse en la primera quincena de julio, según el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. La próxima semana se conformarán los grupos parlamentarios y posteriormente Aguirre mantendrá reuniones con ellos para conocer posibles apoyos. El proceso de investidura será más lento que hace cuatro años, ya que ningún grupo tiene mayoría absoluta y será necesario negociar acuerdos entre partidos. El PP-A tiene mayoría en la Mesa del Parlamento, pero está abierto a negociar con otros grupos, como Vox, para asegurar la gobernabilidad.

La primera quincena de julio podría ser la fecha elegida para el primer pleno de investidura de Juanma Moreno. El recién reelegido presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, lo ha sugerido en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press.

Aguirre ha señalado que la próxima semana se conformarán los grupos parlamentarios, mientras que a la siguiente prevé mantener las reuniones con cada uno de ellos, de menor a mayor, para conocer si apoyarían a algún grupo parlamentario.

Una vez que hayan pasado dos o tres semanas, desde la Mesa del Parlamento, según ha precisado, se hará una propuesta de fecha para el debate de investidura, que sería en torno a la primera quincena de julio.

"Pero todo esto va a depender de los pactos parlamentarios que se hagan, es decir, son diferentes flecos que habrá que aglutinarlos y dar los siguientes pasos", ha indicado.

El presidente del Parlamento ha recordado que hace cuatro años todo este proceso del debate de investidura se hizo de una forma "mucho más rápida", dado que el PP-A logró mayoría absoluta en las elecciones de junio de 2022. "Ahora se va a hacer de una forma más lenta, ya que se tiene que llegar a pactos directos para conseguir la gobernabilidad entre diferentes grupos parlamentarios", ha apuntado.

Sobre el hecho de que la Mesa del Parlamento que surgió ayer del pleno de constitución haya quedado en cinco miembros de PP-A y dos de PSOE-A, ha manifestado que, sin duda, la mayoría del Grupo Popular "es muy grande", pero "perfectamente puede negociar con cualquier otro grupo el cederle uno o dos miembros", en referencia a las negociaciones que se desarrollen con Vox de cara a la investidura de Juanma Moreno.

Una legislatura "dialogante"

"Es una negociación que se hace en conjunto, no para un tema determinado o único como la Mesa", ha precisado Aguirre, para quien todo esto forma parte de la "baraja negociadora".

Sin duda, según Aguirre, el hecho que ningún grupo parlamentario haya obtenido la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 17 de mayo obliga a ser "más dialogantes" y llegar a puntos de "consenso". "Algunas veces será con un grupo parlamentario, otras con otro, pero bueno, esa es la política", ha dicho.