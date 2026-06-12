La negociación PP-Vox dilata los plazos del Gobierno andaluz mientras Génova pide pactar "cuanto antes"

El plazo para la investidura podría extenderse hasta julio o incluso agosto, y si no hay acuerdo, Andalucía podría enfrentarse a nuevas elecciones.

Ambos partidos han iniciado contactos en un clima cordial, pero la negociación se centra en el intercambio de propuestas y todavía no hay fecha para un acuerdo definitivo.

Juanma Moreno busca evitar que Vox entre en el Ejecutivo andaluz, a diferencia de otros presidentes regionales del PP que han pactado con Vox.

La negociación entre PP y Vox para formar Gobierno en Andalucía se está alargando, pese a la presión desde la dirección nacional del PP para pactar cuanto antes.

El Parlamento andaluz echa a andar con todas las miradas puestas en Juanma Moreno y en lo que se cuece en la trastienda: el casi inevitable pacto con Vox.

Este jueves se inauguró la decimotercera legislatura en el viejo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla al mismo tiempo en que Alfonso Fernández Mañueco tomaba posesión como presidente de Castilla y León.

Mañueco se suma así a María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón), todos ellos ganadores de las elecciones en sus respectivos comicios autonómicos y todos ellos presidentes en virtud a un acuerdo de Gobierno con Vox dentro del Ejecutivo.

Es justo lo que Juanma Moreno, que cierra este ciclo electoral, quiere evitar: sentar a Vox en San Telmo y comulgar con medidas relacionadas con la "prioridad nacional".

En ese tira y afloja, los plazos para constituir el Gobierno andaluz parecen dilatarse. La negociación "no será fácil", como advertían ambas formaciones la semana pasada. Y eso a pesar de una primera toma de contacto en un clima "cordial y amable", en palabras del portavoz de Vox Manuel Gavira.

Ese primer encuentro fue solo procedimental, para fijar un protocolo de trabajo. Ahora, en los próximos días, PP y Vox tienen que enviarse su 'lista de deseos', cotejarla y negociarla.

En ese proceso es muy posible que la aspiración inicial de Moreno de tener un Gobierno pronto, antes del verano, se diluya. Desde las elecciones a la toma de posesión en las regiones con pacto con Vox, han pasado entre 2 y 4 meses.

En Andalucía hace ya casi un mes que se celebraron los comicios, pero es que, además, según fuentes populares consultadas por EL ESPAÑOL, la primera votación para la investidura de Moreno podría ser "ya en julio". Y la previsión es que no salga elegido en una primera sesión de investidura, quizás tampoco en una segunda.

Los populares recuerdan que la presidenta extremeña María Guardiola no salió elegida con el apoyo de Vox hasta una tercera votación (segunda sesión).

Puntos "en común"

Jesús Aguirre, recién reelegido presidente del Parlamento andaluz, tiene un plazo de 15 días hábiles (sábados incluidos) para encargar la formación de Gobierno a un candidato, que sería Juanma Moreno, el único con posibilidades de articular una mayoría. Si agota el plazo estaríamos ya a 29 de junio.

Es de esperar que los equipos de negociación de PP y Vox no cierren un acuerdo de manera inmediata. Por el momento no hay una fecha concreta para volver a sentarse juntos, aunque será previsiblemente la semana que viene. De manera que es posible que los partidos agoten los plazos parlamentarios.

Mientras, en Génova, la Ejecutiva nacional del PP sigue de cerca lo que sucede en Andalucía y pide cerrar "cuanto antes" un acuerdo de Gobierno. "Los ciudadanos nos han dicho en las urnas que nos tenemos que entender", recordaba ayer desde la investidura en Castilla y León Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP.

Ezcurra considera que "el Partido Popular y Vox tienen en común muchas preocupaciones y muy sensatas: la decadencia de España, la inseguridad en las calles, la inmigración descontrolada, el deterioro de los servicios públicos..."

Un mensaje que suena bien a los oídos de los de Abascal, que por lo pronto han inaugurado la legislatura andaluza rechazando entrar en la Mesa del Parlamento. El PP-A ofreció un puesto a Vox, pero el partido ha decidido tratar "primero las medidas" y luego los sillones.

¿Presidente en agosto?

Es una clave más para una negociación que podría tener como resultado un presidente investido en pleno verano. Si en la primera sesión no sale adelante una investidura, se abriría un plazo de dos meses máximo para una nueva votación. En ese plazo entraría agosto, ya que la Diputación Permanente podría convocar el Pleno.

Es una opción remota aunque no descartable. Si no hubiera Gobierno en julio, lo más probable es que fuera en septiembre. De lo contrario, habría que ir a nuevas elecciones.

Para el PSOE andaluz, por su parte, todo esto entra dentro de un "teatrillo". Así opina la portavoz María Márquez, quien da por seguro que PP y Vox "se entenderán". Mientras, aseguran los socialistas, Andalucía permanece "bloqueada".