Dimite el interventor general de la Junta de Andalucía por sus vínculos con la trama de Leire Díez cuando trabajaba en la Sepi

Miguel Ángel Figueroa era interventor de la Junta desde enero de 2025 Junta de Andalucía

Miguel Ángel Figueroa, nombrado interventor en enero de 2025, ocupó cargos de responsabilidad en la Sepi durante la etapa de Vicente Fernández.

Las claves

Las claves Generado con IA Miguel Ángel Figueroa ha dimitido como interventor general de la Junta de Andalucía tras aparecer vinculado a la 'trama SEPI' en las libretas de Leire Díez. Figueroa había sido nombrado interventor en enero de 2025, después de ocupar cargos en la SEPI bajo las órdenes de Vicente Fernández. El nombre de Figueroa figura en una de las anotaciones de las veinte libretas incautadas a Leire Díez por la Guardia Civil en diciembre. La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para sustituir a Figueroa, quien llevaba 17 meses en el cargo.

El interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido de su puesto después de aparecer vinculado a la 'trama SEPI' en las libretas de la 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Figueroa fue nombrado interventor en enero de 2025 y previamente había ocupado cargos de responsabilidad a las órdenes de Vicente Fernández en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha el mecanismo para sustituirlo de su puesto, 17 meses después de que llegara como relevo de María Antonia González Pavón al máximo órgano de fiscalización interna de la Junta.

El nombre de Miguel Ángel Figueroa aparece completo en una de las anotaciones de las veinte libretas de Leire Díez de las que se incautó la Guardia Civil el pasado diciembre.

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