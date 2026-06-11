María Jesús Montero asumirá la portavocía parlamentaria con un pie en Madrid: baraja ser senadora por Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero será portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento y probablemente senadora por designación autonómica. Montero contará con María Márquez y Ángeles Férriz como portavoces adjuntas en el Parlamento andaluz. La designación como senadora le permitiría a Montero mantener el aforamiento ante el Tribunal Supremo. El nombramiento en la Cámara Alta es compatible con su escaño en el Parlamento andaluz, como ya ocurrió con Juan Espadas.

María Jesús Montero ejercerá la portavocía del PSOE andaluz en el Parlamento, pero con un pie en Madrid. La líder socialista será senadora por designación autonómica con toda probabilidad.

Lo primero lo dio a conocer el partido en un comunicado este miércoles por la tarde tras la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza mantuvo en la sede del partido en Sevilla.

Como portavoces adjuntas contará con las parlamentarias electas por Huelva y Jaén María Márquez y Ángeles Férriz, respectivamente.

Lo segundo era una opción que el partido venía barajando y, finalmente, todo apunta a que será una realidad.

Lo que no está claro cuando se celebrará el Pleno que elegirá a los nueve representantes que el legislativo andaluz propone para el Senado.

En la pasada legislatura fueron nombrados como senadores por Andalucía la expresidenta de la Junta, Susana Díaz; el exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el malagueño Víctor González Fernández.

El nombramiento de Montero en la Cámara Alta es compatible con el escaño en el Parlamento andaluz.

De hecho, Juan Espadas también lo hizo así hasta que dejó el ente autonómico, precisamente tras ser relevado por María Jesús Montero, para centrarse en sus funciones como portavoz en el Senado.

También le permitiría a la exministra de Hacienda mantener el aforamiento ante el Tribunal Supremo que perdió al dejar el acta de diputada en el Congreso.

Algo a tener en cuenta ante casos como el de Leire Díez, la conocida como la fontanera del PSOE, que provocó que la UCO llevara a cabo un registro en la sede del PSOE en la calle Ferraz, en la que Montero ejercía de número dos.

O ante la investigación sobre la SEPI, que dependía del Ministerio de Hacienda que dirigía hasta hace sólo unos meses, y en la que está imputado Vicente Fernández, que fue nombrado por Montero y que fue su mano derecha durante varios años en la Junta de Andalucía como interventor cuando ella era consejera de Hacienda.

Las dudas sobre si ejercería la oposición y la portavocía de su grupo en el Parlamento andaluz han sido constantes durante la campaña. Hace unos días, se personó en la Cámara andaluza para recoger su acta y con toda probabilidad en el próximo pleno será designada como senadora andaluza.