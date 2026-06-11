Leticia Fernández logra la mejor nota de Andalucía en la PAU 2026: "Estudiaba 4 o 5 horas diarias"

Otras notas destacadas en Andalucía fueron las de Irene Pozo (Córdoba) e Íñigo Goitia (Granada) con 13,975 y Pedro Abad (Sevilla) con 13,96.

Leticia cursará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada, movida por su pasión por las ciencias.

La estudiante atribuye su éxito a una rutina de estudio constante de 4 a 5 horas diarias y al apoyo de su profesorado.

Leticia Fernández, del IES Guadalpín de Marbella, logra la mejor nota de Andalucía en la PAU 2026 con un 13,98 sobre 14.

El 11 de junio de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de la joven malagueña Leticia Fernández Bautista. El día de San Bernabé, patrón de su ciudad natal (Marbella) y festivo local ha coincidido con la publicación de las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Andalucía, en las que esta estudiante de 18 años ha conseguido la mejor nota de la comunidad autónoma: un impresionante 13,98 sobre 14.

Sobre las 10 de la mañana, esta alumna del IES Guadalpín de Marbella ha recibido un SMS con las notas de los exámenes. Su nota final es fruto de un expediente impecable de Bachillerato, con una media de 10, y de unos resultados sobresalientes en la fase de acceso y admisión.

Ha obtenido un 10 en Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas II, además de un 10 en una de las materias de admisión y un 9,90 en Física, "un fallito por los nervios", comenta la estudiante, "muy contenta" con sus notas.

Tras ver sus calificaciones, la Universidad de Málaga le ha anunciado que era la mejor nota de la provincia. "Eso no me lo esperaba", cuenta. Y la siguiente sorpresa ha sido aún mayor: este periódico le ha confirmado que es la estudiante con mejor puntuación de toda Andalucía. "Eso si que me ha venido de total sorpresa, es increíble, lo voy a celebrar por todo lo alto en la feria de Marbella", cuenta Leticia a este medio.

Aunque reconoce que el resultado le ha sorprendido, tiene claro cuál ha sido la clave para alcanzar esta puntuación histórica: "Mucho estudio y mucho esfuerzo". Leticia explica que ha mantenido una rutina constante durante todo el curso. "Estudiaba cuatro o cinco horas diarias, y en las últimas tres semanas antes de los exámenes muchísimo más", señala.

Detrás de este resultado hay años de esfuerzo y una vocación científica que comenzó desde muy pequeña. Leticia asegura que siempre mostró interés por la Física y participó en varias ocasiones en las Olimpiadas de Física de Málaga durante su etapa escolar. Con el paso del tiempo, las matemáticas terminaron de convertirse también en una de sus grandes pasiones.

Por ello, su futuro académico está decidido desde hace tiempo. El próximo curso comenzará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada. "Me interesan las demostraciones, ver cómo funciona todo, así que dije: vamos al doble grado", explica.

La joven también destaca el papel que ha desempeñado el profesorado del IES Guadalpín durante la preparación de la prueba. Considera que la adaptación al nuevo modelo de PAU, implantado el pasado año, no ha supuesto una dificultad añadida gracias al trabajo realizado en las aulas.

"Mis profesores lo han hecho bastante fácil. Llegué al examen, vi que el nivel era parecido al de Bachillerato y salí súper contenta con la preparación que me habían dado", recuerda.

Desde el centro educativo han celebrado con mucho orgullo el éxito de su alumna. A través de una publicación en redes sociales, el instituto ha destacado no solo sus extraordinarios resultados académicos, sino también sus cualidades personales, definiéndola como una estudiante "humilde, trabajadora, respetuosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás".

Mejores notas en Andalucía

Con una calificación de 13,98 sobre 14, Leticia Fernández Bautista, alumna del IES Guadalpín de Marbella, ha obtenido la mejor nota de Andalucía en la PAU 2026. Tras ella se sitúan Irene Pozo Velasco, del Instituto Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque (Córdoba) e Íñigo Goitia, del IES Generalife de Granada, ambos con un 13,975.

El cuarto mejor resultado corresponde a Pedro Abad, del Colegio Tabladilla de Sevilla, con un 13,96, seguido de Pablo Garzón Cobo, del Colegio Cristo Rey de Jaén, con un 13,95.

En Almería, Carlos Pérez Suárez, alumno del IES Murgi de El Ejido, ha alcanzado un 13,884, mientras que en Cádiz Álvaro López Almazán-García ha obtenido un 13,875.

En Huelva, la mejor nota de acceso fue la de Víctor Sotelo Pichardo, del IES La Palma, con un 9,889 sobre 10.