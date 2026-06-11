La Junta de Andalucía realizará este verano más de 41.000 contratos sanitarios para cubrir vacaciones, un 14% más

El consejero de en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa sobre el Plan Verano 2026. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía realizará 41.639 contratos sanitarios este verano, un 14% más que el año anterior, para cubrir vacaciones y garantizar la atención. El plan incluye contrataciones para médicos, enfermeros, técnicos y personal de gestión, mantenimiento y hostelería, con un aumento destacado del 82,7% en médicos. La inversión para cubrir estas contrataciones asciende a 168 millones de euros, un 24,4% más que el año pasado. Durante el verano se mantendrán operativas el 85,7% de las camas y el 75,9% de los quirófanos, previéndose unas 85.000 intervenciones quirúrgicas y más de 3 millones de consultas y pruebas.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) hará este verano un total de 41.639 contratos sanitarios para cubrir las necesidades de descanso y las vacaciones del personal encargado de la sanidad andaluza en el periodo estival.

Así lo ha explicado esta mañana el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, quien ha informado este jueves sobre la planificación del Gobierno andaluz respecto a la actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria para este verano.

"Más recursos, más inversión y más capacidad asistencial", así ha definido el titular de Sanidad el plan de contrataciones para médicos, enfermeros y personal administrativo dependiente del SAS durante los meses de verano en una rueda de prensa en la sede de la Consejería de Salud y Consumo.

El objetivo, según ha explicado la propia consejería, es el de "mantener una atención sanitaria de calidad" durante todo el periodo, a la vez que responde al objetivo de que el sistema sanitario andaluz disponga de los profesionales necesarios para asegurar la cobertura sanitaria a todos los andaluces.

Aumento del 31,5% respecto a 2018

Este volumen de contrataciones, planteadas bajo el Plan Verano de 2026 de este ente dependiente de la Consejería de Sanidad establece que las nuevas vinculaciones laborales subirán un 14% en relación al año anterior.

Además, supondrá un aumento del 31,5% de contratos sanitarios más que en 2018, en la última etapa del anterior gobierno socialista, encabezado por Susana Díaz.

La suma económica con la que cuenta el SAS para hacer frente a estas operaciones es de 168 millones de euros frente a los 135 millones del año anterior (un 24,4% más).

Por meses, se prevé que se realicen 1.245 contrataciones en junio, 14.032 en julio, 14.454 en agosto, 10.539 en septiembre y 1.368 en octubre, con el objetivo de que el personal sanitario pueda disfrutar de sus vacaciones durante los meses de verano, sin que la calidad del servicio se vea resentida.

En cuanto a por categorías hay una previsión de 1.993 contrataciones para médicos (un 82,7% más respecto a 2025), 14.741 para enfermeras (un aumento del 11,6%), 13.424 para TCAE y otros técnicos (un 11,7% más que en el periodo de 2025), y 11.480 contrataciones para personal de gestión, mantenimiento u hostelería (un incremento del 8%).

En total, según los números facilitados por la Junta de Andalucía se harán 30.158 contrataciones para personal sanitario, lo que supone un incremento del 16,4% respecto al pasado año, y 11.480 contrataciones para personal de gestión, mantenimiento y hostelería, un 8% más que en 2025.

Reforzar la atención primaria

Uno de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo andaluz de cara al periodo estival es el de reforzar la atención primaria, lo que permita a los usuarios recibir la mejor cobertura sanitaria en el sistema público, independientemente de las vacaciones del personal sanitario.

En cuanto a la planificación de refuerzos del Plan Paso del Estrecho, durante el verano de 2026 está previsto reforzar cuatro centros de Atención Primaria, uno en Almería, uno en Cádiz y dos en Málaga

Entretanto, el Servicio Andaluz de Salud ha actualizado el protocolo específico de gestión de la demanda asistencial en zonas con mayor afluencia turística, que se puso en marcha el año pasado, con el objetivo de anticiparse al incremento estacional de la presión asistencial y reforzar la coordinación entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria y dispositivos de urgencias.

El protocolo parte del análisis de la actividad registrada en los últimos veranos, marcada por el incremento de la población desplazada y el aumento de patologías asociadas al periodo estival, especialmente en provincias costeras como Cádiz, Málaga, Almería y Huelva.

En el verano de 2025 Andalucía recibió más de 13,8 millones de turistas, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 9,3%.

Como elemento central, el documento prevé la constitución de comisiones de seguimiento en Atención Primaria y Atención Hospitalaria, integradas por equipos directivos y responsables asistenciales, con funciones de evaluación continua de la situación, coordinación entre niveles, redistribución de recursos y activación de medidas organizativas en función de la evolución de la demanda.

El Servicio Andaluz de Salud señala que "la reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia".

Elevada capacidad asistencial

En el texto difundido por Sanidad, se añade que "El Plan Verano 2026 mantiene una elevada capacidad asistencial en el conjunto de los hospitales andaluces, con una previsión de disponibilidad del 85,7% de las camas y del 75,9% de los quirófanos existentes durante los meses de julio a septiembre".

La consejería precisa que durante el periodo estival permanecerán operativas 12.774 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Andalucía, y además se mantendrán 2.125 camas en reserva que podrán activarse de forma inmediata en caso de incremento de la demanda asistencial.

En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 431 quirófanos, el 75,9% del total existente, lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano.

Se estima que se realizarán alrededor de 85.000 intervenciones quirúrgicas (un 2% más que en 2025), más de 3,19 millones de consultas externas (un 3,7% más) y más de 3,2 millones de pruebas diagnósticas (un 3,6% más) entre julio y septiembre.