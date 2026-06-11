El futuro Gobierno de Moreno y el papel de Vox se ponen a prueba en la Mesa del Parlamento que se vota hoy

Las claves

Las claves Generado con IA El Parlamento andaluz celebra hoy su sesión constitutiva, donde se elige la Mesa que controlará el funcionamiento de la Cámara durante la legislatura. La negociación entre PP-A y Vox es clave para definir el reparto de asientos en la Mesa y anticipa el futuro del Gobierno andaluz de Juanma Moreno. El PP-A podría ceder puestos a Vox en la Mesa a cambio de evitar su entrada en el Ejecutivo, mientras que el PSOE contará con dos asientos y Por Andalucía con una vocalía. María Jesús Montero será la portavoz del PSOE en el Parlamento y Esperanza Gómez, de Sumar, ocupará la vocalía de Por Andalucía.

El arranque de un curso político puede asemejarse, a primera vista, al del año escolar. Hay reencuentros y caras nuevas, ambiente de estreno y elección de asiento cara al estrado.

Pero no hay nada completamente ingenuo en la sesión constitutiva del Parlamento andaluz y menos en una legislatura como la decimotercera, que arranca sin mayoría absoluta, con un gobierno por definir y que saldrá de las negociaciones que han empezado esta misma semana entre PP-A y Vox.

En ese contexto, cada detalle cuenta y cada movimiento da pistas de lo que se puede estar gestando en los despachos. La configuración de la Mesa, el órgano que controla el Parlamento y por tanto la jerarquía del debate, es el plato fuerte de la sesión en el viejo hospital de las Cinco Llagas.

Hace cuatro años, con la mayoría de Juanma Moreno, no había dudas sobre quién controlaría San Telmo y el Parlamento. Incluso el presidente se permitió ceder una Vicepresidencia a Vox en aras de la "pluralidad" de la Mesa. Ahora, las cosas son distintas: los puestos habrá que pelearlos o negociarlos.

La jornada arranca a las 12:00 horas con la Mesa de Edad, integrada por el diputado de mayor edad, Jesús Aguirre, que ha sido presidente del Parlamento de manera efectiva desde 2022. A su lado, dos secretarios, los más jóvenes de la Cámara: Javier Montes y Luis Rodrigo.

Acto seguido comienzan las votaciones para los miembros de la Mesa, los que ocuparán el asiento 'de verdad' durante toda la legislatura. Se vota una Presidencia, tres Vicepresidencias y tres Secretarías; además hay un vocal con voz pero sin voto. Los grupos presentan candidatos y se eligen por mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda.

Según el reparto de escaños salido de las elecciones del 17-M, al PP le corresponden tres asientos; al PSOE, dos; y a Vox, Adelante y Por Andalucía, uno. Pero este escenario puede cambiar —y mucho— dependiendo de que el Parlamento entre en el juego de intercambio de PP-A y Vox para investir a Juanma Moreno.

Por tanto, aunque las negociaciones entre ambos partidos se mantienen a puerta cerrada y en el mayor de los secretos, es inevitable que se trasluzcan muchas pistas a tenor de lo que pase en esta sesión constitutiva.

Si el PP-A cede una mayor presencia o control sobre la Cámara a Vox puede entenderse que es 'en compensación' para que no entre en el Gobierno andaluz, que es la gran aspiración de Juanma Moreno. Si en cambio, los populares no hacen uso de esa baza, se refuerza la idea de que los de Abascal mantienen la aspiración de entrar en San Telmo o que la negociación esté encallada.

Hace tres años, en Baleares, la popular Marga Prohens dejó a Vox la Presidencia del Parlamento a cambio de mantener un gobierno monocolor.

El control del debate parlamentario

Aunque pueda parecer un trámite visto desde fuera, lo cierto es que la configuración de la Mesa puede marcar el devenir de una legislatura. También ahí es crucial la cuota de poder que se mantiene o se pierde.

Además del presupuesto y el gasto parlamentario, la Mesa controla la agenda y la tramitación de iniciativas. Quien la maneja, administra el debate, puede vetar la entrada de asuntos y promover o obstaculizar comisiones de investigación.

La Mesa vota por mayoría simple y, en caso de empate, rige el voto de calidad del Presidente. Si el PP-A cede asientos a Vox dependerá de esta formación para el 'gobierno' del Parlamento.

La elección del presidente es otra de las incógnitas. Cabe la posibilidad de que Jesús Aguirre repita en el cargo o de que otra figura del PP andaluz le tome el relevo. También, como se ha comentado, que los populares decidan ceder este puesto principal a Vox.

Montero, líder de la oposición

Una vez elegida la Mesa, los nuevos diputados juran o prometen la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Se hace por llamamiento en orden alfabético. Finalmente, se levanta la sesión. Al nuevo presidente de la Cámara le corresponde elegir en el plazo de 15 días un candidato para la investidura, en este caso Juanma Moreno, el único al que 'le dan los números' para hacerlo.

La sesión inaugural permitirá también conocer detalles de la configuración de los grupos parlamentarios. El PSOE ya ha anunciado que María Jesús Montero será la portavoz del Grupo mientras que Fernando López Gil se perfila para vicepresidente de la Mesa y Olga Manzano, secretaria.

Por su parte, Por Andalucía, que tendrá una Vocalía con voz pero sin voto al haber alcanzado grupo propio, ya ha anunciado que será Esperanza Gómez, de Sumar, quien ocupará de nuevo esta plaza.