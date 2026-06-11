Arranca la legislatura en Andalucía sin pactos: el PP-A controla el Parlamento y Vox apretará para el Gobierno

La sesión del Parlamento andaluz se ha celebrado en la sala provisional Jiménez Becerril Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PP-A controla el Parlamento andaluz tras una sesión constitutiva sin pactos ni cesiones con otros partidos. Vox queda fuera de la Mesa parlamentaria, salvo una vocalía sin voto, y centrará su presión en la negociación para entrar en el Gobierno andaluz. Jesús Aguirre (PP-A) repite como presidente del Parlamento, con las vicepresidencias y secretarías repartidas entre PP y PSOE. María Jesús Montero liderará la oposición en el Parlamento andaluz, mientras se prepara para asumir un puesto en el Senado.

Sin acuerdos, sin cesiones ni disputas, sin intercambios de ningún tipo. La constitución del Parlamento andaluz este jueves se ha atenido al guion preestablecido por la correlación de fuerzas. Esta situación deja, sin embargo, un mensaje claro: Vox se desentiende del control parlamentario y prioriza el Gobierno andaluz.

Así, no ha habido ningún tipo de acuerdo para la Mesa que implicara una mayor presencia de los de Abascal a través de asientos cedidos por el PPA ni, por tanto, el Parlamento ha servido de moneda de cambio. Al menos por el momento, pues fuentes de Vox recuerdan que en Aragón se cambió la Mesa con posterioridad al pacto de Gobierno.

Mientras el PPA retiene plenamente el control parlamentario, la posición de los de Abascal se mantiene firme en torno al programa de Gobierno, con la inclusión de medidas como la "prioridad nacional", y a la presencia del partido en el Ejecutivo de Juanma Moreno mediante consejerías o incluso vicepresidencia. "Defenderemos cada voto que nos han concedido los andaluces", declaraba Manuel Gavira antes de comenzar la sesión.

Jesús Aguirre repite como presidente del Parlamento, después de obtener el respaldo en segunda votación de los 53 diputados del PPA frente a la candidata propuesta por Adelante Andalucía y sin que ni Vox, PSOE-A ni Por Andalucía presentaran candidato alternativo.

Dos de las tres Vicepresidencias se quedan en manos del PP, la primera y la tercera, para Ana Mestre García y Manuel Andrés González. La segunda vicepresidencia la ostenta Fernando López Gil, del PSOE-A.

Respecto a las secretarías, se distribuyen de este modo: primera y tercera para el PP, José Ramón Carmona Sánchez y Julia Ibáñez Martínez; segunda, Olga Manzano Pérez, del PSOE-A.

Así, Vox se queda sin representación en la Mesa, más allá de la vocalía, con voz pero sin voto, que le corresponde y que se hará efectiva en la primera sesión de la Mesa, el miércoles que viene. Esta situación difiere de la del resto de parlamentos constituidos tras el ciclo electoral regional. En Extremadura, Castilla y León y Aragón (con posterioridad), Vox ha tenido representación.

Minuto de silencio por Villamandos

El Pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del consejero José Carlos Gómez Villamandos, recientemente fallecido, no se ha celebrado en el enclave tradicional, la iglesia del viejo Hospital de las Cinco Llagas, debido a las obras de renovación que se ejecutan desde marzo. La sala Alberto Jiménez Becerril ha sido el escenario.

Allí han jurado o prometido su cargo, con variantes incluidas, los 109 diputados que forman esta XIII Legislatura.

María Jesús Montero, líder de la oposición, asume la portavocía del PSOE-A, con 11 de sus 28 diputados de estreno en esta legislatura. Montero estará rodeada por dos mujeres de peso en la Ejecutiva socialista, la onubense María Márquez y la jiennense Ángeles Férriz, que serán portavoces adjuntas. Rafael Recio es secretario del grupo.

Queda por ver, como ya se ha publicado, cuándo María Jesús Montero se hará con uno de los tres puestos en el Senado por designación autonómica que corresponden al PSOE andaluz. Lo haría, previsiblemente, junto a Susana Díaz y Juan Espadas, que ya ocupan este cargo, y en detrimento de Víctor González Fernández.

El encargo de Gobierno

Por parte de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, serán sus respectivos líderes, José Ignacio García y Antonio Maíllo, los encargados de dar la réplica a Juanma Moreno en calidad de portavoces.

Tras esta sesión constitutiva, corresponde al recién elegido presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, encargar la formación de Gobierno, en este caso al único candidato con posibilidades, Juanma Moreno. Aguirre tiene quince días de plazo para dicho encargo, tras lo cual se celebrará el primer pleno de investidura.