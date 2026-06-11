Varios narcos abren fuego contra agentes de la Guardia Civil en Huelva tras una descarga fallida de hachís

Agentes de la Guardia Civil en una operación contra el narcotráfico en Andalucía. Europa Press / Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA Un grupo de narcos tiroteó a agentes de la Guardia Civil en Aljaraque (Huelva) tras intentar impedir un alijo de hachís. Los narcotraficantes usaron armas largas y ametrallaron a los agentes, aunque no hubo heridos. La operación se saldó con 1.120 kilos de droga incautados, un detenido y varios sospechosos fugados. Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian el aumento de la violencia y la falta de medios frente al narcotráfico en Andalucía.

Un grupo de narcos ha tiroteado a la Guardia Civil esta madrugada del jueves en Huelva, en el municipio de Aljaraque en medio de un paraje natural. Esto se produce tan solo un mes después de la muerte de los dos miembros del Instituto Armado, Gerónimo y Germán, en una operación contra el narcotráfico en la costa onubense.

Los agentes de paisano del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Huelva estaban investigando una organización en pleno alijo, cuando les dieron el alto, fueron atacados por los narcos con subfusiles y una lluvia de disparos.

"Los han ametrallado", han afirmado las fuentes de la Guardia Civil, respecto a lo sucedido durante la madrugada, que explican que los narcos se encontraban defendiendo un alijo de droga.

Finalmente, tras el tiroteo, los agentes consiguieron dar alcance a uno de los miembros de la organización, que fue detenido. El resto de los narcotraficantes logró huir en plena operación de la Guardia Civil.

La investigación sigue abierta, así como la operación para localizar a los individuos fugados tras este brutal ataque, que por fortuna ha acabado sin heridos, pero que podría haber terminado lamentando nuevas muertes en la lucha contra el narcotráfico o con heridos, como ocurrió en una situación similar en Isla Mayor, en la provincia de Sevilla.

Desde AUGC Huelva, han lamentado este nuevo ataque sufrido por agentes de la Guardia Civil, a la vez que se han preguntado, si Interior necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto.

🚨Lo veníamos avisando y denunciando que iba a pasar, nuestros compañeros han sido tiroteados con armas largas por narcos esta madrugada. Por suerte no ha salido herido ningún compañero

@interiorgob, necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto? pic.twitter.com/sx5LFnWV2B — Augc Huelva (@AugcHuelva) June 11, 2026

Operación abortada en la ría de Punta Umbría

Este grave suceso se produjo después del operativo realizado por miembros de la Benemérita, que según ha informado en un comunicado, se saldó con 1.120 kilos de droga intervenidos, el miembro detenido y varios sospechosos huidos, aunque a esta hora del jueves la búsqueda continúa abierta para tratar de dar con ellos.

Los hechos se produjeron la pasada madrugada cuando se avistó una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad de Punta Umbría.

Desde ese momento se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y por mar, para la interceptación de la misma, donde se encontraba una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga de la droga.

Como consecuencia del enfrentamiento, el vehículo oficial de la Guardia Civil presenta "varios impactos de bala" realizados con armas "de distinto calibre", lo que la asociación de profesionales de la Benemérita JUCIL, considera "una muestra más del nivel de violencia y del salto cualitativo que están protagonizando las organizaciones dedicadas al narcotráfico en Andalucía".

JUCIL, además, advierte de que estos hechos "no son un episodio aislado ni fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de años de falta de inversión en medios materiales, escasez de personal y ausencia de una respuesta contundente frente al avance del narcotráfico".

🔴 EL NARCOTRÁFICO TIENE CONSECUENCIAS GRAVES EN ANDALUCÍA, ESPECIALMENTE EN CÁDIZ



Los datos del Balance de Criminalidad reflejan una evolución preocupante de la delincuencia en esta provincia.



Los homicidios dolosos y asesinatos consumados se han multiplicado por cinco… pic.twitter.com/Y03J3kMTUu — Jucil Nacional (@jucilnacional) June 11, 2026

"Hoy estamos hablando de impactos de bala en un vehículo oficial y no tenemos que lamentar compañeros heridos. Pero es cuestión de tiempo que tengamos que volver a hacerlo si no se frena la expansión de esta lacra", concluye la asociación.