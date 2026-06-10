La UME se despliega en el incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) que ya afecta a más de 4.000 hectáreas

Un helicóptero del Infoca trabaja en la zona del puente del río Odiel, en el término de Gibraleón. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La UME se ha desplegado en Villanueva de los Castillejos (Huelva) para colaborar en la extinción de un incendio que afecta a más de 4.000 hectáreas. Más de 400 efectivos y 25 medios aéreos trabajan en el operativo, tras elevar la Junta de Andalucía el nivel de emergencia a 2. El incendio ha provocado el desalojo preventivo de más de un centenar de personas y amenaza con agravarse por el cambio de viento. Los alcaldes de los municipios afectados solicitarán al Gobierno que las zonas arrasadas sean declaradas como áreas gravemente afectadas por el fuego.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se encuentra colaborando en las labores de extinción del incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que mantienen a más de un centenar de personas en situación de desalojo, como medida preventiva.

Ante la gravedad de la situación, la Junta de Andalucía, de la mano de su consejero de Emergencias en funciones, Antonio Sanz, anunció la decisión de elevar el nivel, pasando de uno al 2, a la vez que solicitó a esta unidad que se incorporara a las tareas.

Con la UME, ya son más de 400 efectivos los que han sido desplazados, junto a más de 25 medios aéreos, para sofocar el avance de las llamas que ya afectan a más de 4.000 hectáreas.

Su actuación comenzó esta misma madrugada, ya que se han desplazado hasta la zona afectada Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la base de Morón, en la provincia de Sevilla.

Las unidades desplegadas desde Sevilla se mantienen a esta hora muy pendientes de la evolución del viento previsto para este miércoles, un factor clave para poder lograr el control del fuego.

En las primeras horas, se incorporaron 50 efectivos y 10 medios técnicos sobre el terreno a las cuatro de la madrugada para combatir un fuego que ya ha devorado más de 4.000 hectáreas, cifras que ya lo convierten en uno de los peores incendios forestales de la provincia.

👩🚒 La @UMEgob ha trabajado ya toda la noche en el #IFVillanuevaDeLosCastillejos



🚒 Unidades del Segundo Batallón de Sevilla están desplegadas y muy pendientes de la evolución del viento previsto para hoy para poder controlar el fuego.



💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/rGhJypBAZY — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 10, 2026

Trabajo intenso de noche

A primera hora de la mañana, Antonio Sanz ha informado de las actuaciones realizadas durante la madrugada, desde el puesto de mando avanzado, ubicado en el municipio de San Bartolomé de la Torre.

El consejero ha informado de que se ha vivido una noche de "intenso trabajo", ya que los efectivos desplegados del EMA (Agencia de Emergencias de Andalucía), el Plan INFOCA y de la UME, han trabajado con intensidad en frenar el flanco izquierdo del incendio.

Desde el puesto de mando avanzado, ha informado de que el trabajo ha resultado efectivo, pero que todavía se viven situaciones "complejas" en el incendio que pueden empeorar por un posible cambio en la dirección del viento.

No solo la UME se ha incorporado a estas tareas en las últimas horas, sino que tras activarse el nivel operativo 2 por parte de la Junta, los bomberos del parque municipal de Huelva se han incorporado al despliegue de efectivos que combaten el incendio en las inmediaciones del término municipal de Gibraleón.

Intenso trabajo durante toda la noche en el puesto de mando avanzado del #IFVillanuevaDeLosCastillejos en San Bartolomé de la Torre #Huelva



Efectivos de #EMA @Plan_Infoca y @umegob se centraron en frenar el flanco izquierdo, el más amenazado por el cambio de viento previsto. pic.twitter.com/rJ1T4zzcO5 — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) June 10, 2026

En su intervención, el responsable del operativo de Emergencias ha querido trasladar su "reconocimiento" y agradecimiento al esfuerzo titánico de todos los profesionales sobre el terreno, a la vez que ha mostrado su "confianza en que hoy podamos tener un mejor día".

Sin embargo, ha advertido de que lo más preocupante es la previsión para este miércoles, ya que se espera que aproximadamente a las doce de la mañana se produzca un cambio en el viento, que pueda complicar de nuevo la situación.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mostrado su preocupación, ante el avance de las llamas, y ha trasladado su solidaridad con los vecinos desalojados, así como su apoyo a los profesionales que "están esforzándose" en la lucha contra las llamas.

El fuego sigue avanzando en Huelva y deja miles de hectáreas arrasadas por las llamas.



Mi solidaridad con los vecinos y vecinas que han tenido que ser desalojados de sus viviendas.



Y todo mi agradecimiento para los profesionales que se esfuerzan en luchar contra el incendio. https://t.co/DOPRsMeDHD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 10, 2026

Además, la también socialista, y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha comparecido este miércoles para "trasladar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que nos escuchan, a todos los vecinos y vecinas", tras una noche de "intenso trabajo contra el fuego".

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento "a todas las personas que se han preocupado por los municipios afectados de San Bartolomé de la Torre, Castillejos y Gibraleón y que nos ayudan de forma voluntaria a sofocar determinadas actuaciones", a la vez que ha señalado que desde el consistorio van a mantener actualizados de cualquier circunstancia.

Por último, Eugenia Limón ha anunciado una medida que tomarán los regidores de los municipios afectados por el incendio, que solicitarán en un escrito conjunto al Ministerio de Política Territorial que las zonas afectadas por las llamas como lugares afectados gravemente por el fuego.

El propósito de esta solicitud es, según ha añadido, "poder reforzar toda la ayuda y medios que necesiten todas las personas y empresas que, de algún modo, han perdido todas sus hectáreas derivadas debido al fuego".