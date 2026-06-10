UGT insta a un acuerdo político en Andalucía que permita a Juanma Moreno gobernar sin Vox: "Hay que tender puentes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al secretario general de UGT-A, Óskar Martín, en un desayuno informativo el pasado mes de abril. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA UGT pide un acuerdo político en Andalucía para que Juanma Moreno pueda gobernar sin depender de Vox. El sindicato insta a evitar la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, alertando de riesgos para la democracia y la cohesión social. La carta de UGT apela tanto al PP como al PSOE y otras fuerzas para que prioricen la estabilidad democrática sobre intereses partidistas. También organizaciones agrarias rechazan que Vox asuma la Consejería de Agricultura, actualmente en manos del PP.

UGT ha dado un golpe en la mesa en forma de carta a la ciudadanía a unas horas de que se constituya el Parlamento andaluz.

En la misiva, el sindicato con más arraigo en el PSOE insta a un acuerdo político en Andalucía que permita al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, gobernar sin Vox.

Todo ello tras quedarse a dos escaños de conseguir la mayoría absoluta y conseguir 150.000 votos más que hace cuatro años.

Sin nombrar a los socialistas directamente, lanza un mensaje claro: "Se trata de tender puentes entre demócratas de verdad".

Con esta carta abierta UGT se suma al debate de dejar gobernar al PP para "evitar a Vox" generado por los críticos del PSOE que demandan una "abstención" de su propio partido y también por varias organizaciones agrarias.

Estos piden directamente que Vox no lleve las riendas de la Consejería de Agricultura, hasta ahora en manos del PP.

"No se trata de afinidades ideológicas. No se trata de bloques. Se trata de preservar el marco democrático que garantice que todas las opciones políticas puedan seguir compitiendo en libertad, con respeto a los derechos que nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía consagran", precisan en la carta.

Precisamente, su secretario general, Óskar Martín, fue capaz de unir a los entonces candidatos, Juanma Moreno y María Jesús Montero, en un mismo acto.

Para el sindicato andaluz, en estos momentos, Andalucía se encuentra ante una decisión que "trasciende cualquier cálculo partidista" porque "las prioridades, hoy, son la democracia, los derechos y las libertades".

Lo contrario, asegura el sindicato, provocaría que Andalucía se asomara "al abismo en el que han caído Castilla y León, Extremadura y Aragón".

Martín recuerda en la carta abierta que "la experiencia histórica nos ha demostrado que la entrada del fascismo en los gobiernos no es un gesto neutro". A su juicio, supone "una alteración profunda del marco democrático, con efectos que comprometen la cohesión social, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de las minorías y la estabilidad institucional".

"Andalucía no es ajena a estos riesgos, ni Europa tampoco". De ahí que pida a los partidos que ejerzan "un liderazgo responsable y que eviten formar gobierno con fuerzas antidemocráticas. Antidemocráticas, sí, aunque hayan entrado en el Parlamento a través de unas elecciones".

"La historia nos ha enseñado, con una claridad violenta y dolorosa, que los errores de los actores moderados abren la puerta a retrocesos que luego resultan muy difíciles de revertir", remarcan desde el sindicato.

"El escenario que hoy enfrenta Andalucía recuerda demasiado a momentos que Europa y España ya vivieron, con consecuencias que no podemos permitirnos olvidar", subrayan.

Por tanto, la reflexión va dirigida en dos cauces. Por un lado, hacia el PP, para pedirle que "evite formar gobierno con fuerzas antidemocráticas" refiriéndose a Vox.

Y, por otro, hacia la izquierda y, más concretamente, al PSOE para que estudie la posibilidad de una abstención como la que han planteado los socialistas en Extremadura a cambio de la salida de Vox del gobierno autonómico.

"Tenemos una obligación histórica: no equivocarnos. Evitar que ideologías autoritarias entren en el Gobierno no es una decisión partidista. Es un acto de responsabilidad democrática para nuestra tierra", recoge la carta sin nombrar a ningún partido, pero sí dejándolo entrever.

Dos opciones de gobierno

Las negociaciones con Vox para alcanzar un acuerdo que permita investirlo como presidente ya han comenzado. El objetivo de Juanma Moreno es gobernar en solitario, pero Vox no lo permitirá si sigue la estela de los pactos alcanzados con los populares en las otras tres comunidades.

En cualquier caso, los resultados del pasado 17 de mayo solo permiten dos opciones. Por un lado, un acuerdo entre PP y Vox que la facilite con o sin la entrada de Vox en el Gobierno.

O, por otro, la abstención de las formaciones de la izquierda para dejar gobernar a la formación más votada en minoría teniendo que negociar cada punto que quiera aprobar. No obstante, esta opción ya ha sido descartada. De ahí esta carta abierta por parte del sindicato a unas horas de la constitución del Parlamento.