Una profesora de Jaén, detenida por una presunta relación sentimental con un alumno de 14 años

Las claves

Las claves Generado con IA Una profesora de 35 años en Jaén fue detenida por mantener una relación sentimental y sexual con un alumno de 15 años. La investigación comenzó tras la denuncia del padre del menor, quien notó cambios en el comportamiento de su hijo y sospechó por regalos inusuales. El centro educativo activó protocolos internos y apartó a la docente de la docencia directa del menor. La profesora está en libertad provisional sin fianza, con medidas de alejamiento y comunicación respecto al menor, mientras sigue siendo investigada.

Una profesora de 35 años de un instituto de Jaén capital ha sido detenida como presunta autora de un delito de agresión sexual, tras mantener una relación "de carácter sentimental y sexual" con un alumno de 15 años en el centro educativo donde ejercía como docente.

Todo comenzó, según la Policía Nacional, cuando el padre de la víctima notó "un cambio radical" en el comportamiento de su hijo en la casa. En ese momento, el menor tenía 14 años.

El progenitor informó al centro educativo de ciertos hechos que le hacían sospechar de que su hijo se estaba viendo con su profesora, ya que había recibido regalos como "un reloj de valor no acorde con el poder adquisitivo familiar".

El padre también relató a los agentes que desde hacía aproximadamente un mes su hijo había abandonado sus actividades extraescolares habituales, mostrando conductas de aislamiento y un elevado estado de nerviosismo, recibiendo llamadas a altas horas de la madrugada e incluso había llegado a pasar fuera de casa un fin de semana completo, siendo esto el detonante para sospechar que ocurría algo.

Asimismo, el progenitor recibía información "de conocidos y familiares" en el que le indicaban que habían visto al menor acompañado de una mujer mayor en una zona costera.

Tras formular el progenitor la correspondiente denuncia, la investigación policial ha culminado con la detención de la docente, quien ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad provisional sin fianza y con medidas de alejamiento y comunicación respecto al menor.

El centro activó de manera inmediata los protocolos internos, apartando a la profesora de la docencia directa del menor.

La instrucción policial determinó la existencia de indicios racionales para proceder a la detención este lunes de la profesora, que se encuentra en libertad con la condición de investigada como presunta autora de un delito continuado de agresión sexual a un menor de edad.