La productora ADM aparta a su director general y este se defiende: "Nunca he tenido una conducta inapropiada"

Las claves

Las claves Generado con IA La productora ADM ha suspendido temporalmente a su director general, Gustavo Fuentes, tras ser imputado por presunto acoso y agresión sexual a una reportera. Gustavo Fuentes niega las acusaciones y asegura que nunca ha tenido una conducta inapropiada, mostrando plena confianza en la justicia. El Consejo de Administración de ADM activó los protocolos internos y delegó poderes a la dirección financiera mientras se aclara la situación procesal de Fuentes. La dirección de RTVA ha convocado una reunión urgente de su comisión de Igualdad y la Asociación de la Prensa de Sevilla ha pedido denunciar cualquier caso de acoso sexual o laboral.

El grupo audiovisual ADM, empresa de carácter público-privado del que el 47 % de las acciones pertenecen a la Junta de Andalucía, ha acordado la suspensión temporal de su director general, Gustavo Fuentes, imputado por una presunta agresión y acoso sexual a una reportera de la productora.

El consejo de administración de la empresa ha informado en un comunicado de que toma esta decisión "hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia". Desde ADM han mostrado su rechazo a "cualquier forma de acoso, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas".

La productora ha explicado que el director general puso en su conocimiento el pasado 7 de mayo la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada "a título personal" por la empleada "en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa" para este tipo de casos.

Con la activación de los protocolos internos, el consejo ha acordado desde un primer momento otorgar poderes solidarios a la dirección financiera de la productora para la firma de contratos.

Fuentes se defiende

El CEO del Grupo ADM, Gustavo Fuentes, investigado por presuntos abusos sexuales a una reportera se ha defendido este miércoles de estas acusaciones, señalando que "en los más de 30 años de carrera profesional, nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología de la denunciada".

En declaraciones remitidas a la agencia Europa Press, ha afirmado tener "plena confianza en la justicia, con la tranquilidad de quien no ha hecho nada, confiando en el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad".

A su vez, Fuentes ha subrayado que "desde que tuve conocimiento de esta denuncia me he puesto a plena disposición de la justicia para esclarecer los hechos denunciados".

En todo caso, el Consejo de Administración de ADM ha informado en las últimas horas de la "suspensión temporal de funciones" del director general, Gustavo Fuentes, al que un juez investiga por presuntos abusos sexuales a una reportera del grupo.

"En el marco de las actuaciones desarrolladas y tras valorar las circunstancias concurrentes, el Consejo ha acordado la propuesta de suspensión temporal de funciones del director general hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia".

Montero lamenta una actuación "tardía"

El PSOE-A ya anunció este martes que solicitará una comparecencia en el Parlamento andaluz del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que dé explicaciones sobre este caso y sobre si lo conocía desde que se interpuso la denuncia, en enero de este presente año.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha lamentado que por parte de ADM y Canal Sur "no se haya querido actuar anticipadamente" ante la denuncia por presunto acoso sexual Fuentes, a una reportera de programas de la misma empresa.

"Parece que esta situación se conocía por parte de la empresa de la productora y de Canal Sur. Desconozco si también por parte del Gobierno de Andalucía, desde hace tiempo y no se había hecho absolutamente nada".

En este sentido, ha calificado de insuficiente la "suspensión temporal de funciones" del productor acordada por el Consejo de Administración de ADM. "Aquí parece que ha habido un tapar, una dejación de funciones y ponerse de perfil", ha subrayado.

Montero se ha mostrado firme en la necesidad de "proteger a las mujeres desde el minuto uno", poniendo el foco en los órganos internos de las empresas y las administraciones para actuar en situación de presunto acoso sexual.

La exministra y actual líder de los socialistas andaluces se ha pronunciado así en una atención a los medios en el municipio de Gibraleón, en la provincia de Huelva, hasta donde se ha desplazado para interesarse por la situación del grave incendio que golpea la provincia desde este lunes.

Reunión urgente de la comisión de Igualdad de RTVA

Por su parte, ante la gravedad de los acontecimientos, la dirección de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha convocado con carácter urgente para este jueves una reunión de su comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla.

Este encuentro servirá para "valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna", según ha informado el propio ente público. El protocolo para estos casos contempla mecanismos que afecten a empresas externas o proveedores de servicios de la radio y televisión pública andaluza.

Además, desde la Asociación de la Prensa de Sevilla ha elaborado un comunicado, en el que anima a denunciar “casos de acoso sexual o laboral” tras la imputación de Fuentes, a la vez que han señalado su “total rechazo y condena” a prácticas y comportamientos “intolerables dentro y fuera de la profesión periodística”.