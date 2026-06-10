El Gobierno andaluz valora las "ganas de acuerdo" en Vox y desmerece a Montero: "¿Qué sabía de las 'cloacas' de Ferraz?"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno andaluz valora la claridad y sinceridad en las negociaciones con Vox de cara a la investidura de Juanma Moreno. Carolina España destaca la voluntad de acuerdo entre PP-A y Vox y asegura que el pacto será legal, sensato y justo. La portavoz del Gobierno andaluz cuestiona a María Jesús Montero por su pasado en el Gobierno y su conocimiento sobre casos de corrupción que afectan al PSOE-A. La UCO investiga un supuesto 'enchufe' en la Diputación de Jaén, implicando a miembros del PSOE-A, mientras Montero asume el liderazgo de la oposición en Andalucía.

Una vez comenzadas unas negociaciones que se han hecho de rogar tres semanas, PP-A y Vox hablan sin subterfugios y con las cartas boca arriba.

Eso se deduce de las palabras de la portavoz del actual Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, quien ha valorado este miércoles la "claridad y sinceridad" con que se desarrolló el primer encuentro bilateral de este martes, que tuvo lugar en el Parlamento.

"Ha sido una primera reunión cordial, sincera, en la que se ha hablado con claridad y sinceridad y a partir de ese punto vamos a seguir trabajando con el objetivo de llegar a un acuerdo", ha añadido.

A pesar de la discreción con que se lleva a cabo el proceso que debe desembocar en la investidura de Juanma Moreno, España señala que "hay voluntad y ganas de llegar a un acuerdo" entre las partes.

Una vez sentados a la mesa, las asperezas parecen estar limándose rápido y aunque los dos partidos auguraban una negociación "nada fácil", las primeras impresiones parecen positivas.

Eso sí, la portavoz del Gobierno andaluz no se sale del argumentario de Juanma Moreno y recuerda que "las circunstancias en nuestra tierra son muy diferentes a las de otras comunidades autónomas", en referencia a los pactos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde Vox entra en los ejecutivos.

"La estabilidad le ha sentado bien a Andalucía", ha destacado España, quien recuerda que "según el mandato que salió de las urnas, los andaluces quieren un gobierno de Juanma Moreno".

Respecto al principal escollo, la "prioridad nacional" abanderada por Vox, España ha garantizado que el acuerdo que salga de ambas partes "será legal, sensato y justo".

Haya o no pacto inminente de investidura, este jueves se constituye el Parlamento y echa a andar la XIII Legislatura andaluza con María Jesús Montero como líder de la oposición. Montero ya ha dejado su escaño en el Congreso de los Diputados y tomará asiento en el Parlamento andaluz al frente del grupo mayoritario de izquierdas.

Para Carolina España son muchas las sombras que rodean a Montero en su nueva atribución. Sombras de su pasado en el Gobierno de España: "Debe dar explicaciones al pueblo andaluz y a su propio partido, debe explicar qué sabe de todos los escándalos que le están salpicando por arriba o por abajo"

"El buen nombre" del PSOE-A

La portavoz ha insistido en preguntar "qué sabía de las 'cloacas' de Ferraz, donde sigue siendo vicesecretaria", de figuras como la 'fontanera' Leire Díez, o de los casos que salpican al PSOE-A: "¿Puede asegurar que la corrupción no ha campado a sus anchas por la Diputación de Jaén? ¿Puede poner la mano en el fuego por Juanfran Serrano?".

España hace referencia al 'enchufe' que investiga la UCO de la joven que denunció al fiscal Grinda en una empresa pública de la Diputación de Jaén, con la intermediación del diputado jienense Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez y el expresidente de la Diputación Francisco Reyes.

"Si Montero no da explicaciones deben ser los propios socialistas quienes se le pidan por su buen nombre", ha concluido la también consejera de Economía y Hacienda.