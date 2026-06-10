Detienen a cuatro policías nacionales de Linares (Jaén) en una operación abierta contra el narcotráfico

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro policías nacionales del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Linares (Jaén) han sido detenidos en una operación contra el narcotráfico. La Unidad de Asuntos Internos dirige la operación, que incluye registros en barrios como Arrayanes y en despachos policiales. Hasta el momento, la operación ha dejado un total de 20 personas detenidas, con implicación de clanes dedicados al narcotráfico en Linares y municipios cercanos. El Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado las detenciones, incluyendo las de los cuatro agentes, aunque no ha ofrecido más detalles por tratarse de una operación en curso.

Cuatro policías nacionales detenidos, todos ellos pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Linares (Jaén), es el balance provisional de la operación que se está llevando a cabo desde primera hora de este martes y que se ha saldado por el momento con 20 personas detenidas.

Fuentes policiales han indicado a Europa Press que es la Unidad de Asuntos Internos la que está dirigiendo esta operación que ha arrancado simultáneamente este miércoles con registros en Arrayanes y en despachos policiales por una supuesta trama de narcotráfico en la que inicialmente aparecen implicados varios agentes.

La operación tiene en el punto de mira a clanes que operan tanto en Linares como en la Estación de Linares-Baeza y otros municipios cercanos de la provincia.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se han confirmado las detenciones, incluidas las de los cuatro agentes, aunque no han facilitado más información por estar la operación abierta.