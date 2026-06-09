PSOE y Por Andalucía piden explicaciones a Junta y RTVA al ser imputado el CEO de una productora por agresión sexual

Las claves

Las claves Generado con IA PSOE-A y Por Andalucía exigen explicaciones a la Junta de Andalucía y a RTVA tras la imputación por agresión y acoso sexual del CEO de Andalucía Digital Multimedia, Gustavo Fuentes. PSOE-A solicita el cese inmediato del directivo, revisión de los contratos de la productora y una comparecencia en el Parlamento andaluz para aclarar si la Junta o Canal Sur conocían los hechos desde enero. Por Andalucía critica la respuesta de RTVA y exige protección para la denunciante, resaltando la gravedad del caso por la relación público-privada de la productora con la Junta de Andalucía.

El PSOE-A y Por Andalucía han coincidido este martes en solicitar "explicaciones" al Gobierno de la Junta actualmente en funciones y presidido por el popular Juanma Moreno, así como a la dirección del ente público audiovisual andaluz tras conocerse la "imputación por agresión y acoso sexual" del CEO de Andalucía Digital Multimedia SA (ADM), "principal productora de Canal Sur", Gustavo Fuentes.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tanto la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como la secretaria de Igualdad de la federación socialista andaluza, Olga Manzano, y la diputada de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, se han referido a los hechos, que han destacado con "gravedad".

En un audio remitido a los medios, Manzano ha exigido al Ejecutivo andaluz, que "dé explicaciones y fuerce el cese inmediato" de dicho directivo de una empresa que, según ha remarcado la representante del PSOE-A, "está participada en un 47% por capital público de la Junta de Andalucía a través de Sandetel y de la agencia Trade".

Además, la también diputada electa por Granada ha anunciado que el Grupo Socialista va a "solicitará una comparecencia en el Parlamento andaluz", así como ha lanzado una serie de preguntas tras conocerse que "la denuncia judicial" que ha dado pie a esta investigación "se interpuso en el mes de enero".

Manzano se ha preguntado si "lo sabía el Gobierno andaluz", así como si "estaba al corriente la dirección de Canal Sur", y si "han dejado pasar casi cinco meses sin activar ningún protocolo ni tomar ningún tipo de medida".

"Y lo más preocupante, ¿existen otras mujeres afectadas en la productora?", se ha preguntado también la representante del PSOE antes de añadir que, "por la gravedad de este tema, primero" exigen "a los representantes de Sandetel en el Consejo de Administración de ADM que convoquen una reunión urgente para analizar la situación y proceder al cese fulminante del CEO", ha aseverado.

Además, desde el PSOE-A han solicitado "la revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes con la productora para comprobar si se han vulnerado las cláusulas sociales que exige la Ley de Contratos de la Junta de Andalucía".

Montero lo considera "gravísimo"

En la misma línea se ha pronunciado posteriormente, a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Jaén, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ha considerado que es "gravísimo" lo que se ha conocido este martes a través de una información publicada por el digital El Diario.

Además, ha señalado que es "fundamental" saber "desde cuándo conocen la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves por parte de las personas afectadas".

La líder del PSOE andaluz se ha preguntado "por qué lo han ocultado", a la vez que también ha solicitado aclarar porque Fuentes "ha dejado su cargo escasamente hace unos días, cuando probablemente un medio preguntó sobre este tema, y no antes", cuando se produjeron las denuncias sobre esta presunta "agresión sexual", ha señalado.

Montero ha agregado que para los socialistas es "urgente" saber "qué es lo que conocía la Junta de Andalucía, qué es lo que sabían desde Canal Sur, hasta dónde llegan, si es que se han producido las investigaciones sobre este tema, y que se tomen cartas en el asunto".

Por Andalucía exige explicaciones Moreno

Por su parte, desde la formación de Por Andalucía, han exigido mediante un comunicado que el Ejecutivo de Moreno Bonilla de explicaciones ante la gravedad del caso.

Así de contundente se ha mostrado la parlamentaria Rosa Rodríguez, que ha subrayado que "ADM es una sociedad público-privada", cuyo principal accionista es la propia Junta de Andalucía.

"Estamos ante un caso de extrema gravedad que afecta directamente al corazón del sector audiovisual público andaluz", ha afirmado Rosa Rodríguez, que ha trasladado "todo el apoyo y la solidaridad de Por Andalucía a la denunciante", y ha exigido su "protección frente a cualquier represalia".

La diputada electa por Córdoba ha tildado de "inaceptable" la "respuesta de la RTVA ante los hechos" conocidos, y al respecto ha comentado que "la dirección del ente público ha declarado que la denuncia 'nunca se ha tratado en su Consejo de Administración', pese a ser el principal cliente e inversor de ADM".

Finalmente, Rodríguez ha querido dejar claro que Por Andalucía se posiciona "del lado de las víctimas, de la verdad y de la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia machista o abuso de poder". "Con las leyes en la mano y con un pie en las calles", ha añadido para finalizar.