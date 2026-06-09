Juanma Moreno no se mueve de su premisa ante una "inminente negociación" con Vox: "El 17 de mayo dejó un ganador claro"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el puente colgante del Caminito del Rey en Málaga. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno mantiene su postura ante la inminente negociación con Vox para lograr su investidura en Andalucía. El presidente en funciones pide a Vox ser realista y recuerda que el 17 de mayo hubo un ganador claro con la victoria del PP. Moreno insiste en que el acuerdo debe garantizar un gobierno de estabilidad, moderado y centrado en el interés general. Solo Vox se muestra como opción de diálogo, tras la negativa de los grupos de izquierda a colaborar o abstenerse.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no se mueve de su premisa a unas horas de que comience la negociación "inminente" con Vox para llevar a cabo su investidura y arranque una nueva legislatura.

A falta de dos escaños para poder conformarla y ante la negativa de los otros grupos políticos de la Cámara, Moreno pide a Vox ser "realista" porque el pasado 17 de mayo "dejó un ganador claro con una victoria contundente como la que tuvo el PP".

Por tanto, a su juicio, el acuerdo debe perseguir lo que quiso "la inmensa mayoría" de los andaluces: "Un gobierno de estabilidad, moderado y que piense en el interés general".

Así, el presidente andaluz en funciones considera que el acuerdo debe ser "razonable y justo", ha precisado en declaraciones a los medios de comunicación durante su participación en la inauguración del puente colgante del Caminito del Rey (Málaga).

"Todavía no hemos iniciado esas conversaciones y por tanto no sabemos a dónde nos llevará este caminito; lo que sí sabemos es que lo vamos a recorrer con responsabilidad, con sentido común y con determinación, y esperemos llegar pronto a esa meta", ha puntualizado Juanma Moreno.

Por eso pide "ser realistas" a la otra parte negociadora, refiriéndose a Vox que tan solo consiguió un parlamentario más.

"Nos faltaron dos escaños para la mayoría y, en la dinámica parlamentaria, las fuerzas políticas de la izquierda, al día siguiente de las elecciones, de manera contundente y nítida dejaron claro que no iba a participar en ningún tipo de diálogo y no se iban a abstenerse. Solo nos queda una opción de diálogo, que es Vox", ha recordado el presidente andaluz.

De este modo, Moreno ha anunciado el inicio de las conversaciones. "Cuando lleguemos al puente, cruzaremos el puente, todavía no lo hemos cruzado", ha concluido Moreno jugando con el símil de la infraestructura que acababa de inaugurar.