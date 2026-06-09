Jamón, quisquillas y gazpacho: la gastronomía andaluza se 'cuela' en la cena del papa León XIV durante su visita a España

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV disfrutó de una cena con acento andaluz durante su visita oficial a España, aunque no visitó Andalucía. El menú incluyó productos típicos andaluces como jamón ibérico de Huelva, gazpacho y quisquillas de Motril. La cena fue servida por el restaurante centenario Lhardy y organizada en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid. El evento también rindió homenaje a recetas tradicionales españolas, y los vinos elegidos procedían de la región de León.

A la histórica visita del papa León XIV a España, en la que ha sido la primera de un pontífice al país en los últimos 15 años desde la llegada de Benedicto XVI en 2011, no le ha faltado ningún detalle.

Desde que aterrizó en Madrid el pasado sábado 6 de junio, ha mantenido una intensa agenda institucional y pastoral que le ha llevado a reunirse con los Reyes, mantener encuentros con las principales autoridades, tanto a nivel estatal como autonómico.

Además, en este breve paso por nuestro país, ha tenido tiempo para presidir una Vigilia de Oración con jóvenes, intervenir en el Congreso de los Diputados y participar en diversos actos religiosos y culturales, como el celebrado la pasada noche en el Santiago Bernabéu.

Como no podía ser de otra manera, durante su estancia en suelo español, también ha habido tiempo para disfrutar de la gastronomía española, con una tradicional cena marcada por un especial acento andaluz en los productos y platos típicos que ha podido disfrutar durante su visita.

A pesar de que no haya visitado de modo presencial Andalucía, ya que su visita oficial se ceñía exclusivamente a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el líder eclesiástico sí que ha podido disfrutar de la comida andaluza.

El pasado domingo, tras una jornada marcada por la celebración de la Santa Misa, la tradicional procesión del Corpus Christi por el centro de Madrid y varios encuentros institucionales, León XIV puso el broche al domingo con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano.

El pontífice disfrutó de un menú servido por el restaurante centenario Lhardy, en el que se mostró la riqueza y diversidad del patrimonio gastronómico español, y no podía faltar el sabor andaluz.

Comida con origen andaluz

La propuesta gastronómica ofrecida por la Real Academia de la Gastronomía, ofreció productos como el jamón ibérico de Huelva, el tradicional gazpacho andaluz, así como las quisquillas de Motril, todos grandes embajadores de la cocina tradicional andaluza, reconocidos a nivel internacional.

El menú también ha rendido homenaje a recetas que están profundamente arraigadas en el territorio español y representativas de la gastronomía transversal como las croquetas —en este caso, de cocido, con guiño incluido a la capital o platos de comida que se pueden encontrar en cualquier lugar de España, como la ensaladilla.

Por su parte, los vinos, que se ofrecieron durante esta cena, procedían del interior peninsular, con una selección de dos Denominaciones de Origen que tienen su origen en León.

De este modo, el Santo Padre, ha podido comprobar de primera mano la variedad de la gastronomía andaluza, que sirve como vehículo cultural y de identidad, que muestra la variedad de la despensa española.