Un incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) causa más de 300 desalojados y avanza hacia Gibraleón

Incendio de Villanueva de los Castillejos. Europa Press // CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal en Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha obligado al desalojo de más de 300 personas y ya ha afectado a más de 2.000 hectáreas. El fuego avanza en dirección a Gibraleón, localidad con más de 13.000 habitantes y gran cantidad de vegetación, lo que dificulta el control del incendio. Más de 250 efectivos, 13 autobombas y 19 medios aéreos trabajan para contener las llamas bajo condiciones de viento intenso y alta carga de matorral. El Plan de Emergencia por Incendios Forestales permanece activado y se recomienda extremar la precaución, especialmente entre personas vulnerables.

Un nuevo incendio ha azotado Andalucía con intensidad en las últimas horas, concretamente en la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos, que ha obligado al desalojo de unas 300 personas.

Unos 250 efectivos del Plan Infoca y 13 vehículos autobomba han trabajado durante toda la noche para contener este incendio forestal, declarado en la tarde del lunes en el paraje de los Tubios, término municipal del municipio de Villanueva de los Castillejos.

A esta hora de la mañana, las llamas continúan activas, y avanzan en dirección hacia Gibraleón, una localidad de más de 13.000 habitantes, y que cuenta con una gran cantidad de vegetación, lo que podría complicar la situación para los efectivos desplegados.

El fuego ya ha afectado a más de 2.000 hectáreas de superficie, a pesar del operativo efectuado por la Junta de Andalucía, que trabaja sin descanso con el objetivo de sofocar las llamas y controlar la situación.

Más de 300 desalojados

El consejero en funciones, Antonio Sanz, ha dado mayor número de detalles en unas declaraciones a Canal Sur, que posteriormente han sido publicadas en la red social X, en la que ha contado con mayor precisión el operativo para contener el fuego.

🔴El operativo del #IFVillanuevaDeLosCastillejos continúa trabajando sin descanso.



🧑🚒360 efectivos por tierra

🚁19 medios aéreos

🚒13 autobombas.



La previsión meteorológica obliga a mantener la máxima precaución y todos los recursos activados. pic.twitter.com/zKuIoVF0AI — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) June 9, 2026

Sanz ha calificado el fuego de "muy complicado" a la vez que ha explicado que se originó bajo la influencia de un viento intenso de componente noroeste, con rachas superiores a 35 km por hora, y con una alta carga de combustible fino y compacto, principalmente matorral.

Durante la noche las llamas se han seguido expandiendo y, según el consejero, la superficie afectada ya ha superado las 2.000 hectáreas, una cifra que es de esperar que continúe subiendo, ya que durante las primeras horas ardieron más de 600 hectáreas.

La situación más complicada se vivió este lunes en el municipio cercano de San Bartolomé de la Torre, en el que viven más de 4.000 personas y donde más de 300 personas que residen en fincas, urbanizaciones y casas rurales fueron desalojadas de modo preventivo.

Por su parte, la alcaldesa de esta localidad onubense, María Eugenia Limón, ha asegurado en redes sociales que "lo peor ha pasado" y que ahora las llamas se dirigen hacia Gibraleón.

Además, ha señalado que todas las personas que fueron desalojadas de manera preventiva se encuentran atendidas en el pabellón municipal de Deportes, en buen estado y están recibiendo la atención necesaria por parte de los servicios desplegados en la zona.

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales en fase de emergencia, en situación operativa 1, mientras que el 112 ha recomendado este lunes cerrar puertas y ventanas, usar la mascarilla y extremar la protección de menores, mayores y personas con problemas respiratorios.

Una columna de humo en Huelva capital

Una gran columna de humo cubrió el cielo de la capital onubense durante la tarde de este lunes, debido a la intensidad de las llamas y al viento, que provocó que durante la tarde, se cubriera de tonos anaranjados el cielo de la ciudad de Huelva.

Ante la presencia del humo, desde el Ayuntamiento de Huelva argumentaron que es el viento el que lo ha 'empujado' hasta la ciudad, al tiempo que indican y recomiendan "seguir siempre los canales oficiales y las indicaciones de los organismos públicos competentes, además de seguir las medidas de autoprotección recomendadas".

Además, en el comunicado, mandaban todo el ánimo para los afectados, "trasladar nuestro apoyo, solidaridad y cariño a los vecinos y vecinas de Villanueva de los Castillejos, así como nuestro reconocimiento a todos los profesionales que están interviniendo en la zona", señalaba el texto difundido por el Consistorio.